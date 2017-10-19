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03:50 (мск), источник: Вести Приморье

Восточный порт может прекратить перевалку угля при штормовом ветре

АО «Восточный порт» — базирующаяся в Находке крупнейшая компания России, специализирующаяся на перевалке угля — готова остановить перевалку при штормовом ветре в зимнее время, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха угольной пылью, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Источник: Вести Приморье

«С приходом зимы тема чистоты воздуха в портах Приморского края становится актуальнее из-за климатических особенностей региона — осадков становится меньше, ветровая нагрузка усиливается, влажность воздуха понижается. Предприятие готово остановить перевалку при усилении ветра до штормовых показателей», — сообщает пресс-служба предприятия.

В нем отмечается, что для уменьшения загрязнения воздуха угольной пылью в порту применяется целый ряд мер: в частности, здесь работают снегогенераторы, распыляющие снег на открытых складах, а также вакуумная пылеуборочная машина Sibilia. Для повышения эффективности спецтехники планируется оборудовать малогабаритными снегогенераторами, в частности, судопогрузочную машину на 49-м причале, говорится в документе. «Кроме того, (для уменьшения загрязнения воздуха угольной пылью. — прим. ТАСС) шланг подачи воды на судопогрузочной машине будет оснащен термокабелем», — приводит пресс-служба порта слова главного инженера компании Евгения Арехты.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье обострилась в этом году, когда через местные порты резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате открытой перевалки груза пыль стало разносить ветром по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов. В настоящее время в Приморье создают единую санитарно-защитную зону для терминалов, работающих в городской черте, модернизируют перегрузочные комплексы, а также жестко контролируют соблюдение технологического процесса при перевалке пылящего груза.

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