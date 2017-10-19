Восточный порт может прекратить перевалку угля при штормовом ветре

Источник: Вести Приморье

«С приходом зимы тема чистоты воздуха в портах Приморского края становится актуальнее из-за климатических особенностей региона — осадков становится меньше, ветровая нагрузка усиливается, влажность воздуха понижается. Предприятие готово остановить перевалку при усилении ветра до штормовых показателей», — сообщает пресс-служба предприятия.

В нем отмечается, что для уменьшения загрязнения воздуха угольной пылью в порту применяется целый ряд мер: в частности, здесь работают снегогенераторы, распыляющие снег на открытых складах, а также вакуумная пылеуборочная машина Sibilia. Для повышения эффективности спецтехники планируется оборудовать малогабаритными снегогенераторами, в частности, судопогрузочную машину на 49-м причале, говорится в документе. «Кроме того, (для уменьшения загрязнения воздуха угольной пылью. — прим. ТАСС) шланг подачи воды на судопогрузочной машине будет оснащен термокабелем», — приводит пресс-служба порта слова главного инженера компании Евгения Арехты.