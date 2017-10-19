Почему в Новосибирске платные парковки не доверили частному бизнесу

Выступая на круглом столе в мэрии, председатель постоянной комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству Игорь Кудин отметил, что эта тема обсуждалась уже не раз, но жаркие споры не утихают до сих пор. Сейчас создана рабочая группа, в состав которой вошли депутаты, специалисты мэрии и эксперты, и обсуждение актуального для мегаполиса вопроса идет в конструктивном русле.

— Работа над проектом платного парковочного пространства в городе ведется поэтапно, без кардинальных и необдуманных мер, — подчеркнул Игорь Кудин.

Первый этап концепции, разработанной управлением пассажирских перевозок мэрии, рассчитан на два ближайших года. От первоначального варианта он отличается тем, что для финансирования решено не привлекать инвестора.

Реализацией проекта займется муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр организации дорожного движения». В дальнейшем предусмотрено создание парковок за счет внебюджетных источников. Предполагается, что стоимость парковки составит двадцать-сорок рублей в час.

Игорь Кудин обратил внимание, что речь идет о расширении пилотного проекта — с помощью плоскостных парковок будет создано около четырехсот мест, а также четыре платные стоянки в центре города — еще порядка 420 мест.

Участники заседания считают, что параллельно с платными стоянками должны создаваться бесплатные перехватывающие парковки и развиваться общественный транспорт. У горожанина должен быть выбор, на чем ехать, настаивают депутаты. Кроме того, парковочные карманы должны быть предусмотрены во дворах жилых домов.

Декан факультета «Бизнес-информатика» Сибирского государственного университета путей сообщения Валерий Хабаров отметил, что одной организацией парковок проблему не решить. Эксперт напомнил, что при уровне автомобилизации в двести машин на тысячу жителей следует вводить регуляторные меры по ограничению движения, например, как это делается в крупных городах Азии. Новосибирск приблизился к уровню в триста машин на тысячу жителей. Поэтому нужен комплекс мер по улучшению дорожно-транспортной ситуации.

На взгляд председателя комиссии по транспорту Общественного экспертного совета при мэре Новосибирска Алексея Мазура, правильно, что организация парковочного пространства на первом этапе будет вестись за счет средств МБУ и останется в управлении муниципального учреждения. Это позволит оперативно вносить коррективы в проект и дорабатывать его.

— Сегодня есть четкие ориентиры того, как будет реализован проект. Определены источник финансирования и оператор оказания услуги, известно, на что будут направлены собранные с автомобилистов средства, — отметил заместитель спикера Совета депутатов Новосибирска Юрий Зарубин.

Депутаты сообщили, что возьмут на контроль приобретение оборудования для оснащения парковок, чтобы не допустить лишних трат из городского бюджета.

Также они намерены проконтролировать обеспечение прав людей с ограниченными возможностями, которым по федеральному закону положены бесплатные парковки. Возможно, будут определены категории ветеранов, обладающих правом безвозмездного пользования платными парковками.

Прямая речь

Игорь Кудин, председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству: