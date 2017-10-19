В Новосибирске исчезнут рекламные растяжки

Источник: "Российская газета"

Ожидается, что это приведет к сокращению числа наружной рекламы и улучшит облик Новосибирска.

Как заметил председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов, дискуссии на эту тему не утихают уже несколько лет. Но все сходятся в одном — большое количество рекламных конструкций на фасадах зданий и улицах, порой изготовленных кустарным способом и размещенных с нарушением норм, мешает эстетическому восприятию города и создает проблемы участникам дорожного движения. Автомобилисты жалуются на то, что реклама на дорогах отвлекает их от вождения.

На федеральном уровне тоже обратили на это внимание: одной из задач программы «Формирование комфортной городской среды» и проекта «Безопасные и качественные дороги» является снижение аварийности и повышение безопасности движения. Поэтому важно исключить случаи, когда реклама может создавать угрозу безопасности дорожного движения, отвлекать водителей и создавать помехи для пешеходов. Кроме того, с 1 января 2020 года вводится ГОСТ в отношении размещения «наружки» на автодорогах.

Как отметили в комитете по рекламе и информации мэрии, первые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, от рекламных конструкций частично освобожден Красный проспект. Разработан план, согласно которому до конца текущего года с улиц города будет убрано три десятка конструкций. Дополнительные бюджетные средства на это не потребуются.

С 1 января 2018 года прекратит свое существование реклама в виде растяжек через улицы. Этот вид размещения рекламы вызывал наибольшее число нареканий со стороны горожан и гостей Новосибирска.

Игорь Салов обратил внимание, что вся работа должна проводиться в рамках закона и с соблюдением соглашений, установленных между муниципалитетом и операторами рекламы.

— Такого не случится, что все улицы в один момент очистят от рекламных растяжек, работа будет проводиться системно. Тем более есть определенные соглашения с бизнесом. Но мы добьемся порядка в этой сфере, чтобы вывески, щиты и другие конструкции не мешали жителям города и соответствовали современным требованиям, — подчеркнул Игорь Салов.

Он предложил поддержать изменения в правила размещения рекламных конструкций и в связи с проработанностью вопроса вынести его на сессию Совета депутатов Новосибирска для принятия сразу в двух чтениях.

Участники постоянной комиссии также одобрили новую программу поддержки и развития малого и среднего бизнеса (МСБ). В декабре завершается реализация текущей программы, которая, как отмечают эксперты, оказала позитивное влияние на развитие предпринимательства в городе. Сегодня в Новосибирске действуют 125 тысяч субъектов МСБ. В ближайшие пять лет на развитие предпринимательства, в том числе создание бизнес-инкубаторов, из областного и городского бюджетов, а также из внебюджетных источников будет направлено более восьмидесяти миллионов рублей.

Как отметили в управлении предпринимательства и инвестиционной политики мэрии, основной акцент сделан на предоставление грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства, возмещение части затрат по участию в выставках или ярмарках, предоставление субсидий для компенсации части затрат по уплате процентов по привлеченным кредитам и лизинговым платежам. В новой программе усилен образовательный и информационный блоки: для предпринимателей запланированы различные обучающие программы — например, «Школа ретейла», направленная на успешное взаимодействие торговых сетей с местными товаропроизводителями.

Однако проблемы в развитии предпринимательства еще остаются. Это и недостаточная доступность кредитных средств, и отсутствие информации по получению госзаказов. Раньше на первое место выходили «налоговые» проблемы.

Прямая речь.

Игорь Салов, председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству: