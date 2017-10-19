В Новосибирске преобразили Михайловскую набережную
Заканчивается благоустройство Михайловской набережной в Новосибирске. Мэр Анатолий Локоть пригласил горожан на официальное открытие преобразившегося места отдыха. Оно намечено на 26 октября.
Заканчивается благоустройство Михайловской набережной в Новосибирске. Мэр Анатолий Локоть пригласил горожан на официальное открытие преобразившегося места отдыха. Оно намечено на 26 октября.
Впрочем, новосибирцы, не дожидаясь назначенной даты, уже приезжают на набережную, которую просто не узнать. Благо, и погода дарит теплые, солнечные дни. Соцсети переполнены фотографиями с восторженными подписями. «И эта красота у нас, в Новосибирске?» — не перестают удивляться жители города. Широкий променад, велодорожка, красивые яблони, скамейки, урны, изящные светильники и искрящийся на солнце парапет. Все выполнено на современном уровне.
Много лет состояние территории на берегу Оби не выдерживало никакой критики: хаотично расположенные киоски и аттракционы, растрескавшийся асфальт, вытоптанные дорожки. Горожане недоумевали, почему в современном Новосибирске набережная, которая обычно служит визитной карточкой города, в таком плачевном состоянии. Анатолий Локоть с первых дней работы в должности мэра назвал реконструкцию и развитие Михайловской набережной одной из ключевых задач муниципалитета и обозначил ее в числе трех основных городских приоритетов.
Намерения благоустроить эту территорию вылились в конкретный проект, разработанный конструкторским бюро «Стрелка» (Москва) в сотрудничестве с новосибирскими архитекторами из «Адаптик-А». Разработчикам пришлось внести в документ изменения, предложенные горожанами в ходе дискуссионных площадок. Так, центральную площадку было решено оставить на прежнем месте, чтобы по максимуму сохранить зеленые насаждения. Проект успешно был защищен на федеральном уровне и включен в программу «Формирование комфортной городской среды». Это позволило Новосибирску получить из федерального бюджета 140 миллионов рублей на реализацию первого этапа реконструкции. Как отметил Анатолий Локоть в ходе выездного совещания на набережной, расходование средств абсолютно прозрачно, а все запланированное выполнено в полном объеме.
— Были скептики, кто не верил, что мы справимся с масштабной задачей за такое короткое время. По объективным причинам работы пришлось начать только в августе, — отметил мэр. — Я надеюсь, что новосибирцы оценят старания строителей и подрядчиков, которые с душой выполнили работы, и будут бережно относиться к обновленной набережной.
— Строители прислушивались ко всем нашим пожеланиям. Мы очень довольны тем, что и как сделано. Это высокий профессиональный уровень работ. Я лично испытываю эстетическое удовольствие, прогуливаясь по набережной, — поделился впечатлениями главный архитектор проекта Павел Носарев («Адаптик-А»).
Анатолий Локоть вместе с председателем Законодательного собрания Новосибирской области Андреем Шимкивом и спикером Совета депутатов города Дмитрием Асанцевым высадили деревья на яблоневой аллее. Всего здесь появилось восемьдесят красавиц сорта «Рудольф». Яблони на Михайловской набережной отличает насыщенный цвет листвы — от изумрудного до бордового, а весной деревья порадуют горожан розовыми цветами.
Спикер заксобрания Андрей Шимкив поблагодарил мэра Анатолия Локтя за воплощение в жизнь столь значимого для города и для области проекта: «Не так просто за
Справка.
В 2017 году реализован первый этап благоустройства Михайловской набережной — на участке протяженностью почти 1,2 километра, от парка «Городское начало» до станции метро «Речной вокзал».