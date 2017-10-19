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08:25 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске преобразили Михайловскую набережную

Заканчивается благоустройство Михайловской набережной в Новосибирске. Мэр Анатолий Локоть пригласил горожан на официальное открытие преобразившегося места отдыха. Оно намечено на 26 октября.

Источник: "Российская газета"

Впрочем, новосибирцы, не дожидаясь назначенной даты, уже приезжают на набережную, которую просто не узнать. Благо, и погода дарит теплые, солнечные дни. Соцсети переполнены фотографиями с восторженными подписями. «И эта красота у нас, в Новосибирске?» — не перестают удивляться жители города. Широкий променад, велодорожка, красивые яблони, скамейки, урны, изящные светильники и искрящийся на солнце парапет. Все выполнено на современном уровне.

Много лет состояние территории на берегу Оби не выдерживало никакой критики: хаотично расположенные киоски и аттракционы, растрескавшийся асфальт, вытоптанные дорожки. Горожане недоумевали, почему в современном Новосибирске набережная, которая обычно служит визитной карточкой города, в таком плачевном состоянии. Анатолий Локоть с первых дней работы в должности мэра назвал реконструкцию и развитие Михайловской набережной одной из ключевых задач муниципалитета и обозначил ее в числе трех основных городских приоритетов.

Намерения благоустроить эту территорию вылились в конкретный проект, разработанный конструкторским бюро «Стрелка» (Москва) в сотрудничестве с новосибирскими архитекторами из «Адаптик-А». Разработчикам пришлось внести в документ изменения, предложенные горожанами в ходе дискуссионных площадок. Так, центральную площадку было решено оставить на прежнем месте, чтобы по максимуму сохранить зеленые насаждения. Проект успешно был защищен на федеральном уровне и включен в программу «Формирование комфортной городской среды». Это позволило Новосибирску получить из федерального бюджета 140 миллионов рублей на реализацию первого этапа реконструкции. Как отметил Анатолий Локоть в ходе выездного совещания на набережной, расходование средств абсолютно прозрачно, а все запланированное выполнено в полном объеме.

— Были скептики, кто не верил, что мы справимся с масштабной задачей за такое короткое время. По объективным причинам работы пришлось начать только в августе, — отметил мэр. — Я надеюсь, что новосибирцы оценят старания строителей и подрядчиков, которые с душой выполнили работы, и будут бережно относиться к обновленной набережной.

— Строители прислушивались ко всем нашим пожеланиям. Мы очень довольны тем, что и как сделано. Это высокий профессиональный уровень работ. Я лично испытываю эстетическое удовольствие, прогуливаясь по набережной, — поделился впечатлениями главный архитектор проекта Павел Носарев («Адаптик-А»).

Анатолий Локоть вместе с председателем Законодательного собрания Новосибирской области Андреем Шимкивом и спикером Совета депутатов города Дмитрием Асанцевым высадили деревья на яблоневой аллее. Всего здесь появилось восемьдесят красавиц сорта «Рудольф». Яблони на Михайловской набережной отличает насыщенный цвет листвы — от изумрудного до бордового, а весной деревья порадуют горожан розовыми цветами.

Спикер заксобрания Андрей Шимкив поблагодарил мэра Анатолия Локтя за воплощение в жизнь столь значимого для города и для области проекта: «Не так просто за два-три месяца выполнить такой объем работ. Те, кто понимает, оценят по достоинству, тем более, что все сделано качественно, это видно невооруженным глазом».

Справка.

В 2017 году реализован первый этап благоустройства Михайловской набережной — на участке протяженностью почти 1,2 километра, от парка «Городское начало» до станции метро «Речной вокзал».

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