Обслуживать хабаровские трамваи и троллейбусы захотел лишь один перевозчик

Источник: Губерния онлайн

Только один перевозчик готов обслуживать маршруты хабаровских трамваев и троллейбусов. Заявки в управление транспорта подало МУП «Городской электрический транспорт», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Вскрытие конвертов, присланных на конкурс, состоялось накануне в городской администрации. Перевозчики подали заявки на обслуживание трех автобусных маршрутов: № 21, № 23 и № 24, также разыгрывались маршруты троллейбусов и трамваев. Всего поступило 46 заявок, но большинство конкурсантов интересовались автобусами.

На обслуживание трамваев и автобусов претендует только МУП «ГЭТ». Согласно документам, в электротранспорте нет кондиционеров, информационных табло и других устройств, но в случае победы руководство МУП обязуется обновлять подвижной состав.

Управление транспорта запросит в налоговой и ГИБДД данные по участникам, а затем определит победителя по количеству баллов. Это должно произойти в середине ноября.

Напомним, что предприятие «Городской электрический транспорт» было создано в январе 2017 года. Новый муниципальный перевозчик будет работать в Хабаровске по тем же правилам, что и коммерсанты, и устанавливать плату за проезд по своему усмотрению.