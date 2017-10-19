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04:13 (мск), источник: Губерния онлайн

Обслуживать хабаровские трамваи и троллейбусы захотел лишь один перевозчик

Об участии в конкурсе заявило только МУП «Городской электрический транспорт».

Источник: Губерния онлайн

Только один перевозчик готов обслуживать маршруты хабаровских трамваев и троллейбусов. Заявки в управление транспорта подало МУП «Городской электрический транспорт», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Вскрытие конвертов, присланных на конкурс, состоялось накануне в городской администрации. Перевозчики подали заявки на обслуживание трех автобусных маршрутов: № 21, № 23 и № 24, также разыгрывались маршруты троллейбусов и трамваев. Всего поступило 46 заявок, но большинство конкурсантов интересовались автобусами.

На обслуживание трамваев и автобусов претендует только МУП «ГЭТ». Согласно документам, в электротранспорте нет кондиционеров, информационных табло и других устройств, но в случае победы руководство МУП обязуется обновлять подвижной состав.

Управление транспорта запросит в налоговой и ГИБДД данные по участникам, а затем определит победителя по количеству баллов. Это должно произойти в середине ноября.

Напомним, что предприятие «Городской электрический транспорт» было создано в январе 2017 года. Новый муниципальный перевозчик будет работать в Хабаровске по тем же правилам, что и коммерсанты, и устанавливать плату за проезд по своему усмотрению.

МУП «Трамвайно-троллейбусное управление», которое сейчас отвечает за электротранспорт в городе, находится в процедуре банкротства.

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Обслуживать хабаровские трамваи и троллейбусы захотел лишь один перевозчик
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