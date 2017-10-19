Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
СК о деле «пьяного мальчика»: спирт в крови появился после смерти
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем
Политическое кредо Ксении СобчакТак говорила потенциальный кандидат в президенты России.
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: Юлия Липницкая нашла новую работу
СМИ: Маша Распутина подает в суд на «Первый канал»
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Секс сокращает жизнь
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
04:32 (мск), источник: Baikal-info.ru

Приангарье особо следит за отоплением в Вихоревке и Байкальске

Прохождение отопительного сезона в Вихоревке и Байкальске остаётся на особом контроле министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 18 октября 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на доклад губернатора Сергея Левченко на всероссийском видеоселекторном совещании, которое провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. глава региона рассказал, что отопительный период в Иркутской области начался с 30 августа. Сейчас запущены все 1006 теплоисточников во всех муниципальных образованиях региона. В Байкальске и Вихоревке отопительный сезон также начался в срок.

Сергей Левченко напомнил, что в последние годы в этих городах возникали проблемы при прохождении отопительных периодов. «Весной вынужден был отстранить от должности главу города Вихоревки, — добавил он. — Сейчас заменены два котла, третий капитально отремонтирован, идут работы на четвертом. Отопительный период в городе начали вовремя. Для создания нормативного запаса топлива из аварийно-технического запаса области выделили пять тысяч тонн угля».

Губернатор сообщил, что в целом по региону фактический запас угля составляет 272,2 тыс. тонн, или 107% от нормативного запаса, а фактический запас жидкого топлива -24,0 тыс. тонн (174% от нормативного запаса). В полном объеме — до 13 июля текущего года — был выполнен северный завоз. На территории, приравненные к Крайнему Северу, доставлено 94 тыс. тонн топлива, отгружаемого в навигационный период. По оперативным данным, на 17 теплоисточниках военных городков, расположенных в Иркутской области, имеется в наличии 7,6 тыс. тонн угля (163% нормативного запаса) и 6,8 тыс. тонн жидкого топлива (125%).

Сергей Левченко рассказал о проблемах, на которых также сосредоточены региональные власти: маловодность озера Байкал и Осетровско-Ленского водного бассейна, задолженность предприятий ЖКХ за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы (ТЭР).

Дмитрий Козак отметил, что в правительстве РФ также следят за уровнем озера. Он подчеркнул, что задолженность за ТЭР должна быть погашена в полном объеме — в первую очередь задолженность бюджетных учреждений и организаций социальной сферы. «Кроме того, средства, которые собираются с населения за оказание коммунальных услуг, еще более важны с точки зрения сохранности и использования», — заявил заместитель председателя правительства РФ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Белый дом: власти Сирии пытаются помешать освобождению Ракки
Сенат Канады объявил о вступлении в силу «закона Магнитского»
Игорь Акинфеев продлил антирекордную серию в Лиге чемпионов
«Ъ»: Китаю объявили новую эру
Зюганов высказался о выдвижении Собчак в президенты
Власти Франции предъявили обвинение художнику Павленскому
Полиция назвала причину наезда автомобиля на прохожих в Харькове
Спорт
ЦСКА проиграл «Базелю» без единого удара в створ Вице-чемпионы России не сумели последовать примеру «Спартака» и свой второй домашний матч в рамках группового турнира по делу проиграли
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
За три года цены на дачи просели на четверть
Элитная недвижимость будет доступнее благодаря субсидируемой ипотеке
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь