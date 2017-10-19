Приангарье особо следит за отоплением в Вихоревке и Байкальске
Прохождение отопительного сезона в Вихоревке и Байкальске остаётся на особом контроле министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
Прохождение отопительного сезона в Вихоревке и Байкальске остаётся на особом контроле министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
Об этом 18 октября 2017 года сообщает
Сергей Левченко напомнил, что в последние годы в этих городах возникали проблемы при прохождении отопительных периодов. «Весной вынужден был отстранить от должности главу города Вихоревки, — добавил он. — Сейчас заменены два котла, третий капитально отремонтирован, идут работы на четвертом. Отопительный период в городе начали вовремя. Для создания нормативного запаса топлива из
Губернатор сообщил, что в целом по региону фактический запас угля составляет 272,2 тыс. тонн, или 107% от нормативного запаса, а фактический запас жидкого топлива -24,0 тыс. тонн (174% от нормативного запаса). В полном объеме — до 13 июля текущего года — был выполнен северный завоз. На территории, приравненные к Крайнему Северу, доставлено 94 тыс. тонн топлива, отгружаемого в навигационный период. По оперативным данным, на 17 теплоисточниках военных городков, расположенных в Иркутской области, имеется в наличии 7,6 тыс. тонн угля (163% нормативного запаса) и 6,8 тыс. тонн жидкого топлива (125%).
Сергей Левченко рассказал о проблемах, на которых также сосредоточены региональные власти: маловодность озера Байкал и
Дмитрий Козак отметил, что в правительстве РФ также следят за уровнем озера. Он подчеркнул, что задолженность за ТЭР должна быть погашена в полном объеме — в первую очередь задолженность бюджетных учреждений и организаций социальной сферы. «Кроме того, средства, которые собираются с населения за оказание коммунальных услуг, еще более важны с точки зрения сохранности и использования», — заявил заместитель председателя правительства РФ.