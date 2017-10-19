В Пермском крае составят рейтинг управляющих компаний
Эксперты проанализируют работу 377 организаций региона.
Эксперты проанализируют работу 377 организаций региона.
В Пермском крае составят рейтинг управляющих компаний. Эксперты проанализируют работу 377 организаций региона.
О создании рейтинга объявили на заседании Правительства Пермского края. Эксперты проанализируют работу компаний по двум группам критериев, после чего сведут данные в общий список.
«Управляющие организации будут оценивать по обязательным показателям и по показателям профессионализма. К последним относятся, например, членство в саморегулируемых организациях, участие в конкурсах профессионального мастерства, наличие печатного издания — такие показатели свидетельствуют о социальной ориентированности компании», — пояснила и.о. начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Ирина Карнаухова.
Руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальев добавил, что главное — создать объективный инструмент оценки работы организаций.
Рейтинг будут формировать раз в квартал. Доступ к нему будет открыт для всех жителей Пермского края.