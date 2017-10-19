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07:38 (мск), источник: Tengrinews

Бороться с навязыванием платных услуг сотовых операторов намерены в Казахстане

Министерством информации и коммуникаций разработаны изменения и дополнения к «Правилам оказания услуг связи», которые в настоящее время проходят согласование в госорганах и НПП «Атамекен», передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Основные нововведения в правилах не позволят операторам связи оказывать услуги при отсутствии средств на лицевом счете, в том числе услуг роуминга.

Также планируется запретить принудительную установку дополнительных акустических сигналов и пауз (сигнала beep) при дозвоне на перенесенные номера.

В настоящее время абоненты жалуются на навязывание платных услуг операторами связи посредством смс-уведомлений. В этой связи в новых правилах предусмотрено обязательное наличие заявления от абонента для оказания дополнительных услуг.

Ошибочное нажатие клавиши, случайная отправка сообщения или другое неосторожное действие не должны приводить к подключению нежелательных услуг.

Вместе с этим, абоненты, использующие услуги сотовой связи двух или более операторов, зачастую путают номера проверки баланса или сервисных центров.

В новых правилах предложено введение единого номера для всех операторов, что поможет избежать путаницы при проверке остатка доступных средств.

По предварительным данным, единым номером для всех операторов сотовой связи будет 123, а USSD-команда для проверки баланса — *123#.

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