Бороться с навязыванием платных услуг сотовых операторов намерены в Казахстане

Основные нововведения в правилах не позволят операторам связи оказывать услуги при отсутствии средств на лицевом счете, в том числе услуг роуминга.
Также планируется запретить принудительную установку дополнительных акустических сигналов и пауз (сигнала beep) при дозвоне на перенесенные номера.
В настоящее время абоненты жалуются на навязывание платных услуг операторами связи посредством смс-уведомлений. В этой связи в новых правилах предусмотрено обязательное наличие заявления от абонента для оказания дополнительных услуг.
Ошибочное нажатие клавиши, случайная отправка сообщения или другое неосторожное действие не должны приводить к подключению нежелательных услуг.
Вместе с этим, абоненты, использующие услуги сотовой связи двух или более операторов, зачастую путают номера проверки баланса или сервисных центров.
В новых правилах предложено введение единого номера для всех операторов, что поможет избежать путаницы при проверке остатка доступных средств.
По предварительным данным, единым номером для всех операторов сотовой связи будет 123, а USSD-команда для проверки баланса — *123#.