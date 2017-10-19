Бороться с навязыванием платных услуг сотовых операторов намерены в Казахстане

Источник: Tengrinews

Основные нововведения в правилах не позволят операторам связи оказывать услуги при отсутствии средств на лицевом счете, в том числе услуг роуминга.

Также планируется запретить принудительную установку дополнительных акустических сигналов и пауз (сигнала beep) при дозвоне на перенесенные номера.

В настоящее время абоненты жалуются на навязывание платных услуг операторами связи посредством смс-уведомлений. В этой связи в новых правилах предусмотрено обязательное наличие заявления от абонента для оказания дополнительных услуг.

Ошибочное нажатие клавиши, случайная отправка сообщения или другое неосторожное действие не должны приводить к подключению нежелательных услуг.

Вместе с этим, абоненты, использующие услуги сотовой связи двух или более операторов, зачастую путают номера проверки баланса или сервисных центров.

В новых правилах предложено введение единого номера для всех операторов, что поможет избежать путаницы при проверке остатка доступных средств.