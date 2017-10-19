Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Раскрыт секрет брокколи
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
«Больше женщина украинская»: адвокат Учителя о Поклонской
Политическое кредо Ксении СобчакТак говорила потенциальный кандидат в президенты России.
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: Юлия Липницкая нашла новую работу
СМИ: Маша Распутина подает в суд на «Первый канал»
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Алина Кабаева появилась на мероприятии в Сочи (фото)
"Много боли нанесла мне": Джигарханян о молодой жене
Стало известно, от чего лечился Марьянов - СМИ
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
06:59 (мск), источник: ТАСС

В Омске запущено новое оборудование для испытания танков

Оборудование позволяет расширить номенклатуру и диапазон испытываемых деталей в соответствии с требованиями ГОСТа.

ОМСК, 19 октября. /ТАСС/. Единственный производитель гусениц для тяжелой бронетехники в России запустил новое оборудование для испытания танков. Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, установка сделана специально для завода «Омсктрансмаш» и позволит улучшить качество тяжелой отечественной бронетехники.

«Новая установка позволяет расширить номенклатуру и диапазон испытываемых деталей в соответствии с требованиями ГОСТа и необходима для контроля качества деталей при производстве современных танков. Испытательная техника разработана в городе Армавире и изготовлена в единственном экземпляре на базе серийно выпускаемых установок взамен устаревшей испытательной машины», — говорится в сообщении пресс-службы.

Новое оборудование, установленное на заводе транспортного машиностроения «Омсктрансмаш», позволит сделать бронетехнику легче и сохранить при этом ее характеристики. Теперь оператор сможет не только наблюдать за процессом, но и снимать данные с помощью цифровых технологий.

«Старое оборудование 1976 года выпуска было изношено, а отсутствие запасных частей затрудняло его ремонт и требовало постоянного присутствия слесаря-ремонтника и электрика. Новая установка легко управляется одним человеком. К тому же она более эффективная, проста в управлении и занимает меньше места. Значительным плюсом является то, что она собрана из российских комплектующих и нисколько не уступает зарубежным аналогам, а в части ремонтопригодности в разы их превосходит», — цитирует пресс- служба правительства региона первого заместителя главного инженера завода «Омсктрансмаш» Сергея Швадчина.

Омский завод транспортного машиностроения является предприятием, имеющим замкнутый технологический цикл танкового производства. В советские и постсоветские годы завод был известен как производитель основных боевых танков армии Т-80 и Т-80У. С вхождением в холдинг «Уралвагонзавод» там вели модернизацию Т-55АМ, Т-72, а сейчас переоснащают танки собственного производства. В линейке спецтехники — тяжелые боевые огнеметные системы, плавающий гусеничный транспортер, специальные пожарные машины, мостовые механизированные комплексы, мостоукладчики и другая техника.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
Комиссия парламента Бразилии проголосовала против предъявления обвинений президенту
Белый дом: власти Сирии пытаются помешать освобождению Ракки
Сенат Канады объявил о вступлении в силу «закона Магнитского»
Игорь Акинфеев продлил антирекордную серию в Лиге чемпионов
КНДР пригрозила нанести по США «невероятный» удар
Зюганов высказался о выдвижении Собчак в президенты
Суд признал виновным экс-губернатора Новосибирска
Полиция назвала причину наезда автомобиля на прохожих в Харькове
Спорт
ЦСКА проиграл «Базелю» без единого удара в створ Вице-чемпионы России не сумели последовать примеру «Спартака» и свой второй домашний матч в рамках группового турнира по делу проиграли
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь