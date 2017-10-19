В Омске запущено новое оборудование для испытания танков

ОМСК, 19 октября. /ТАСС/. Единственный производитель гусениц для тяжелой бронетехники в России запустил новое оборудование для испытания танков. Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, установка сделана специально для завода «Омсктрансмаш» и позволит улучшить качество тяжелой отечественной бронетехники.

«Новая установка позволяет расширить номенклатуру и диапазон испытываемых деталей в соответствии с требованиями ГОСТа и необходима для контроля качества деталей при производстве современных танков. Испытательная техника разработана в городе Армавире и изготовлена в единственном экземпляре на базе серийно выпускаемых установок взамен устаревшей испытательной машины», — говорится в сообщении пресс-службы.

Новое оборудование, установленное на заводе транспортного машиностроения «Омсктрансмаш», позволит сделать бронетехнику легче и сохранить при этом ее характеристики. Теперь оператор сможет не только наблюдать за процессом, но и снимать данные с помощью цифровых технологий.

«Старое оборудование 1976 года выпуска было изношено, а отсутствие запасных частей затрудняло его ремонт и требовало постоянного присутствия слесаря-ремонтника и электрика. Новая установка легко управляется одним человеком. К тому же она более эффективная, проста в управлении и занимает меньше места. Значительным плюсом является то, что она собрана из российских комплектующих и нисколько не уступает зарубежным аналогам, а в части ремонтопригодности в разы их превосходит», — цитирует пресс- служба правительства региона первого заместителя главного инженера завода «Омсктрансмаш» Сергея Швадчина.