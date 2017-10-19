В Омске запущено новое оборудование для испытания танков
Оборудование позволяет расширить номенклатуру и диапазон испытываемых деталей в соответствии с требованиями ГОСТа.
Оборудование позволяет расширить номенклатуру и диапазон испытываемых деталей в соответствии с требованиями ГОСТа.
ОМСК, 19 октября. /ТАСС/. Единственный производитель гусениц для тяжелой бронетехники в России запустил новое оборудование для испытания танков. Как сообщает
«Новая установка позволяет расширить номенклатуру и диапазон испытываемых деталей в соответствии с требованиями ГОСТа и необходима для контроля качества деталей при производстве современных танков. Испытательная техника разработана в городе Армавире и изготовлена в единственном экземпляре на базе серийно выпускаемых установок взамен устаревшей испытательной машины», — говорится в сообщении
Новое оборудование, установленное на заводе транспортного машиностроения «Омсктрансмаш», позволит сделать бронетехнику легче и сохранить при этом ее характеристики. Теперь оператор сможет не только наблюдать за процессом, но и снимать данные с помощью цифровых технологий.
«Старое оборудование 1976 года выпуска было изношено, а отсутствие запасных частей затрудняло его ремонт и требовало постоянного присутствия
Омский завод транспортного машиностроения является предприятием, имеющим замкнутый технологический цикл танкового производства. В советские и постсоветские годы завод был известен как производитель основных боевых танков армии Т-80 и Т-80У. С вхождением в холдинг «Уралвагонзавод» там вели модернизацию Т-55АМ, Т-72, а сейчас переоснащают танки собственного производства. В линейке спецтехники — тяжелые боевые огнеметные системы, плавающий гусеничный транспортер, специальные пожарные машины, мостовые механизированные комплексы, мостоукладчики и другая техника.