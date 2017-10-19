Порты Ванино и Холмск готовятся к масштабной реконструкции
В рамках поручения президента России Владимира Путина.
В рамках поручения президента России Владимира Путина.
В рамках поручения президента РФ Владимира Путина о включении береговых мощностей паромной переправы Ванино — Холмск на побережье Татарского пролива Хабаровского края и в Сахалинской области готовятся к масштабным переменам и встрече новых паромов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Паромную переправу Ванино — Холмск строили в две очереди. Первая была сдана в эксплуатацию в 1971 году, вторая в 1980. Реконструировать береговые сооружения «паромки» будут также — в два этапа.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня 2017 года на Амурском судостроительном заводе торжественно заложили два новых парома для паромной переправы Ванино — Холмск. Новые паромы проекта CNF 11 CPD — повышенного ледового класса, что имеет первостепенное значение для работы в суровых условиях северных широт. Стоимость каждого судна составляет 4,9 млрд рублей. Длина парома — 131 метр. Каждый новый паром сможет брать на борт 200 пассажиров и 32 железнодорожных вагона. Срок строительства 36 месяцев.
Обновления паромного парка жители Сахалина, Курил и Хабаровского края ждали много лет. Сегодня на линии Ванино — Холмск работают 3 старых
Напомним, предложения по включению мероприятий по реконструкции береговой инфраструктуры морских портов Ванино и Холмск для паромного сообщения острова Сахалин с материковой частью в российскую госпрограмму «Развитие транспортной системы» должны быть представлены правительством РФ до 1 декабря 2017 года. Соответствующее поручение дал российский президент Владимир Путин после заседания президиума Госсовета.