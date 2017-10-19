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07:12 (мск), источник: UzReport.news

Утверждены ставки платежей за выдачу нового водительского удостоверения

Министерством юстиции зарегистрированы ставки платежей Министерства внутренних дел за свидетельство о регистрации автомототранспортного средства и водительское удостоверение.

Источник: UzReport.news

Напомним, что начиная с 1 октября текущего года выдаются новые образцы водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства, изготовленные из пластика по международным стандартам.

С учетом расходов на изготовление данных документов в соответствии с международными стандартами установлено, что за выдачу свидетельства о регистрации автомототранспортного средства, а также за выдачу водительского удостоверения оплачивается платеж в размере 70 процентов минимального размера заработной платы (104 842 сум 50 тийин).

Документы нового образца имеют специальные средства защиты, а также специальную электронную метку (NFC Смарт-карт), позволяющую осуществлять бесконтактный обмен данными, в них хранится персональный идентификационный номер физического лица (ПИН ФЛ), а для юридических лиц — идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Водительское удостоверение нового образца выдается сроком на 10 лет.

Замена действующих национальных водительских удостоверений на новые образцы осуществляется с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года на добровольной основе, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года в обязательном порядке.

Замена свидетельств о регистрации автомототранспортного средства на новые образцы осуществляется поэтапно в течение 2017 — 2020 годов — при прохождении автомототранспортным средством обязательного технического осмотра.

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