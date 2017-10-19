Утверждены ставки платежей за выдачу нового водительского удостоверения
Министерством юстиции зарегистрированы ставки платежей Министерства внутренних дел за свидетельство о регистрации автомототранспортного средства и водительское удостоверение.
Министерством юстиции зарегистрированы ставки платежей Министерства внутренних дел за свидетельство о регистрации автомототранспортного средства и водительское удостоверение.
Напомним, что начиная с 1 октября текущего года выдаются новые образцы водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства, изготовленные из пластика по международным стандартам.
С учетом расходов на изготовление данных документов в соответствии с международными стандартами установлено, что за выдачу свидетельства о регистрации автомототранспортного средства, а также за выдачу водительского удостоверения оплачивается платеж в размере 70 процентов минимального размера заработной платы (104 842 сум 50 тийин).
Документы нового образца имеют специальные средства защиты, а также специальную электронную метку (NFC Смарт-карт), позволяющую осуществлять бесконтактный обмен данными, в них хранится персональный идентификационный номер физического лица (ПИН ФЛ), а для юридических лиц — идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Водительское удостоверение нового образца выдается сроком на 10 лет.
Замена свидетельств о регистрации автомототранспортного средства на новые образцы осуществляется поэтапно в течение 2017 — 2020 годов — при прохождении автомототранспортным средством обязательного технического осмотра.