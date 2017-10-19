Приморью не дали субсидию на детские и кукольные театры

В 2017 году из госбюджета Дальний Восток получит 4,3 миллиона рублей на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Субсидии будут предоставлены пяти дальневосточным регионам. Республике Саха (Якутия) выделено 892 тыс. рублей. Камчатка получит 932,1 тыс. рублей. Субсидия Хабаровскому краю составляет 780,5 тысяч рублей. Амурской области выделят 790,1 тыс. рублей. Субсидия для Магаданской области составит 890,8 тыс. рублей. Приморье на этот года в программу не вошло — наряду с Чукоткой, ЕАО и Сахалином. Финансирование выделятся в рамках госпрограммы «Развития культуры и туризма».

Средства распределяются с учётом коэффициента выравнивания потребности субъекта федерации, исходя из расчётной бюджетной обеспеченности и количества детских и кукольных театров в регионе.