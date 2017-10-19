Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Секс сокращает жизнь
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: Юлия Липницкая нашла новую работу
СМИ: Маша Распутина подает в суд на «Первый канал»
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
"Много боли нанесла мне": Джигарханян о молодой жене
Стало известно, от чего лечился Марьянов - СМИ
Имущество Захарченко хотят конфисковать в пользу государства
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
07:20 (мск), источник: VLADNEWS

Приморью не дали субсидию на детские и кукольные театры

Наряду с Чукоткой, ЕАО и Сахалином, регион не вошел в список субсидируемых в этом году.

В 2017 году из госбюджета Дальний Восток получит 4,3 миллиона рублей на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Субсидии будут предоставлены пяти дальневосточным регионам. Республике Саха (Якутия) выделено 892 тыс. рублей. Камчатка получит 932,1 тыс. рублей. Субсидия Хабаровскому краю составляет 780,5 тысяч рублей. Амурской области выделят 790,1 тыс. рублей. Субсидия для Магаданской области составит 890,8 тыс. рублей. Приморье на этот года в программу не вошло — наряду с Чукоткой, ЕАО и Сахалином. Финансирование выделятся в рамках госпрограммы «Развития культуры и туризма».

Средства распределяются с учётом коэффициента выравнивания потребности субъекта федерации, исходя из расчётной бюджетной обеспеченности и количества детских и кукольных театров в регионе.

Как отмечается на сайте Правительства России, «принятое решение создаст дополнительные условия для совершенствования системы государственной поддержки в сфере культуры и искусства и реализации субъектами Федерации программ поддержки детских и кукольных театров».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Приморью не дали субсидию на детские и кукольные театры
Белый дом: власти Сирии пытаются помешать освобождению Ракки
Сенат Канады объявил о вступлении в силу «закона Магнитского»
Игорь Акинфеев продлил антирекордную серию в Лиге чемпионов
КНДР пригрозила нанести по США «невероятный» удар
Зюганов высказался о выдвижении Собчак в президенты
Суд признал виновным экс-губернатора Новосибирска
Полиция назвала причину наезда автомобиля на прохожих в Харькове
Спорт
ЦСКА проиграл «Базелю» без единого удара в створ Вице-чемпионы России не сумели последовать примеру «Спартака» и свой второй домашний матч в рамках группового турнира по делу проиграли
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь