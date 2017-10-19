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07:32 (мск), источник: ЕАН

Прокуратура добивается ремонта моста через Бисерть на трассе «Пермь — Екатеринбург»

Прокуратура Ачитского района требует «Управление автомобильных дорог» Екатеринбурга отремонтировать мост через реку Бисерть в районе деревни Катырева на трассе «Пермь — Екатеринбург».

По информации ведомства, прокуратура провела проверку по сообщениям СМИ о аварийном состоянии моста. Проверка подтвердила опасения — мост представляет опасность для водителей, пассажиров и пешеходов.

На мосту нет ограждения от проезжей части, повреждено пешеходное ограждение, тротуарные блоки мостового сооружения с правой стороны и настил тротуара разрушены, на проезжей части мостового сооружения выбоины и просадки.

По закону, обязанность по ремонту и поддержанию надлежащего технического состояния моста лежит на государственном казенном учреждении Свердловской области «Управление автомобильных дорог».

Прокуратура направила в Октябрьский районный суд Екатеринбурга иск с требованием обязать ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» отремонтировать мост через реку Бисерть. За результатами рассмотрения акта прокурорского реагирования и фактическим устранением нарушений установлен контроль.

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