Прокуратура добивается ремонта моста через Бисерть на трассе «Пермь — Екатеринбург»

По информации ведомства, прокуратура провела проверку по сообщениям СМИ о аварийном состоянии моста. Проверка подтвердила опасения — мост представляет опасность для водителей, пассажиров и пешеходов.

На мосту нет ограждения от проезжей части, повреждено пешеходное ограждение, тротуарные блоки мостового сооружения с правой стороны и настил тротуара разрушены, на проезжей части мостового сооружения выбоины и просадки.

По закону, обязанность по ремонту и поддержанию надлежащего технического состояния моста лежит на государственном казенном учреждении Свердловской области «Управление автомобильных дорог».