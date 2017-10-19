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07:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске на 2 недели перекрывают улицу Семьи Шамшиных

Движение закрывается из-за аварийного ремонта теплотрассы у дома № 94, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске на 2 недели перекрывают улицу Семьи Шамшиных, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Участок от улицы Некрасова до улицы Демьяна Бедного будет закрыт для движения с 19 октября по 3 ноября. Это связано с авариным ремонтом теплотрассы.

Объезд доступен по улицам Демьяна Бедного, Некрасова и Каменской.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в мэрии.

Ремонтные работы нередко становятся причиной перекрытия улиц. Напомним, в Новосибирске до 6 ноября закрыли улицу Автогенную. .

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