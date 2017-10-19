Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске на 2 недели перекрывают улицу Семьи Шамшиных, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Участок от улицы Некрасова до улицы Демьяна Бедного будет закрыт для движения с 19 октября по 3 ноября. Это связано с авариным ремонтом теплотрассы.

Объезд доступен по улицам Демьяна Бедного, Некрасова и Каменской.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в мэрии.