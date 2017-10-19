В Новосибирске на 2 недели перекрывают улицу Семьи Шамшиных
Движение закрывается
Движение закрывается
В Новосибирске на 2 недели перекрывают улицу Семьи Шамшиных, рассказали в
Участок от улицы Некрасова до улицы Демьяна Бедного будет закрыт для движения с 19 октября по 3 ноября. Это связано с авариным ремонтом теплотрассы.
Объезд доступен по улицам Демьяна Бедного, Некрасова и Каменской.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в мэрии.
Ремонтные работы нередко становятся причиной перекрытия улиц. Напомним, в Новосибирске до 6 ноября закрыли улицу Автогенную. .