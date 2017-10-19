Дольщикам жилкомплекса «Радужный» в Хабаровске придётся ждать до холодов
Срок сдачи первой очереди сдвинулся с конца октября минимум на полмесяца.
Срок сдачи первой очереди сдвинулся с конца октября минимум на полмесяца.
Ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Радужный», который возводят на улице Хорышева в Краснофлотском районе Хабаровска, вновь откладывается —
Ситуацию обсудили представители минстроя края и городской администрации, а также коммунальщики на круглом столе в региональном отделении Общероссийского народного фронта. В первой очереди «Радужного» не до конца отделан фасад и обустроены балконы, не завершён монтаж водосточных систем.
«Вероятность такая есть, потому что застройщик отделочные работы в полном объёме не завершил. А те, которые завершил — там требуется доделать,
«Водоканалу» необходимо получить от застройщика все необходимые документы и оплату за технологическое присоединение домовых сетей к хабаровским коммуникациям. На это нужно 13,5 миллиона рублей, ещё 12,5 требуется для подключения отопления. Подготовить дом к подключениям застройщик должен был к 17 октября, но так этого и не сделал. Теперь для решения этого вопроса выдвинули новый срок — после встречи с дольщиками и «ТехноСити» сегодня, 19 октября.
«Мы обязаны это сделать, за нами люди. Ради людей мы живём сегодня и решаем эти социальные вопросы. Это наша прямая обязанность, мы не должны отговорки
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что изначально сдача «Радужного» планировалась на 2014 год. Против застройщика — ООО «ТехноСити» — следователи завели уголовное дело, а до этого приставы арестовали счета компании,