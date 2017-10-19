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08:05 (мск), источник: Восток Медиа

Дольщикам жилкомплекса «Радужный» в Хабаровске придётся ждать до холодов

Срок сдачи первой очереди сдвинулся с конца октября минимум на полмесяца.

Источник: Восток Медиа

Ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Радужный», который возводят на улице Хорышева в Краснофлотском районе Хабаровска, вновь откладывается — из-за большого количества недоделок, с которыми застройщик не спешит. На решение главной проблемы — с подачей воды — нужно более десяти миллионов рублей, почти столько же и на отопление. Сейчас отставание от графика составляет 15 дней, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ситуацию обсудили представители минстроя края и городской администрации, а также коммунальщики на круглом столе в региональном отделении Общероссийского народного фронта. В первой очереди «Радужного» не до конца отделан фасад и обустроены балконы, не завершён монтаж водосточных систем.

Застройщик — ООО «ТехноСити» — не привёл в порядок места общего пользования и придомовую территорию, не заменил входные двери в квартиры и не установил тамбурные, а также не установил счётчики воды и отопления. Основная проблема, которая надвигается вместе с наступлением холодов — это отделка квартир, которая весной, с приходом тепла, может испортиться.

«Вероятность такая есть, потому что застройщик отделочные работы в полном объёме не завершил. А те, которые завершил — там требуется доделать, где-то подкрасить. Сейчас уже заходим на отрицательные температуры, центрального отопления там нет. Соответственно, возможен вариант — если там температурный режим не выдержит, — что у кого-то что-то отлетит или отклеится», — отметил заместитель руководителя комитета по строительному надзору краевого минстроя Денис Щербина.

«Водоканалу» необходимо получить от застройщика все необходимые документы и оплату за технологическое присоединение домовых сетей к хабаровским коммуникациям. На это нужно 13,5 миллиона рублей, ещё 12,5 требуется для подключения отопления. Подготовить дом к подключениям застройщик должен был к 17 октября, но так этого и не сделал. Теперь для решения этого вопроса выдвинули новый срок — после встречи с дольщиками и «ТехноСити» сегодня, 19 октября.

«Мы обязаны это сделать, за нами люди. Ради людей мы живём сегодня и решаем эти социальные вопросы. Это наша прямая обязанность, мы не должны отговорки какие-то делать. Я думаю, мы делаем протокол согласно сегодняшним озвученным позициям, и каждый делает свой кусочек, соблюдая сроки», — высказался куратор круглого стола, руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Андрей Михеев.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что изначально сдача «Радужного» планировалась на 2014 год. Против застройщика — ООО «ТехноСити» — следователи завели уголовное дело, а до этого приставы арестовали счета компании, из-за чего компания не могла получить деньги на завершение работ. Датой новоселья дольщиков в 2016 году называли 1 сентября, но праздник у них так и не состоялся. Затем первые три дома планировали закончить к 1 октября 2017 года. Однако люди в это не поверили и ещё летом начали готовить судебные иски.

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