Многодетная семья из Каменецкого района полгода добивалась права работать на земле

Источник: СБ - Беларусь сегодня

После того как на проблему обратила внимание Администрация Президента, затянувшийся конфликт наконец разрешился.

Каменецкий райисполком предложил фермерам из Видомли участок почти в 50 гектаров взамен отнятого. Фермеры согласились. Вчера Галина Борсук написала заявление с просьбой о выделении этой земли КФХ АдаркаЯн, главой которого она является.

О том, что у фермеров в разгар весеннего сева решили забрать землю, мы писали еще весной (Гектары раздора, СБ за 5 мая 2017 года). Галина Борсук обратилась в брестский корпункт накануне заседания Каменецкого райисполкома, где единственным на рассмотрении был вопрос об изъятии земли у фермерского хозяйства. Решение тогда приняли за 15 минут…

КФХ АдаркаЯн Галина и Николай зарегистрировали в 2014 году. На первых четырех гектарах выращивали морковь и картошку, которые продавали в торговые сети. В 2016 году обратились в райисполком с просьбой предоставить им земельный участок побольше. 14 сентября 2016 года им выделили 43,4 гектара земли, принадлежащей ОАО Беловежский. А 20 апреля 2017 года появилось новое решение — Об изъятии земельного участка у КФХ АдаркаЯн. Подпись под двумя документами одна и та же — председателя Каменецкого райисполкома Валентина Зайчука.

На публикацию в СБ из Брестского облисполкома пришел ответ, созвучный с комментарием Валентина Зайчука. Первый заместитель председателя Брестского облисполкома Николай Токарь поддержал позицию руководителя района: При принятии решения о выделении земли Каменецким райисполкомом не был установлен тот факт, что данным участком фактически пользовалось ОАО Каленковичи.

Стрелочника нашли. Им оказался начальник землеустроительной службы. Его уволили. Руководители других районных структур, которые поставили свои подписи при согласовании границ участка и, получается, также ввели в заблуждение председателя райисполкома (который к тому времени был в должности уже 8 месяцев), остались работать.

Добиваясь справедливости, Борсуки не отступили от буквы закона ни на шаг. Решение райисполкома об изъятии земли оспорили в экономическом суде Брестской области. Суд первой инстанции стал на сторону фермеров. Райисполком подал апелляционную жалобу. На сей раз Фемида повернулась к Борсукам спиной. Они обратились в Верховный Суд. Судебная коллегия по экономическим делам ВС оставила решение апелляционной инстанции без изменений.

Главный аргумент районных властей — исторически сложившиеся обстоятельства. ОАО Каленковичи и ОАО Беловежский еще в прошлом веке обменялись участками, обрабатывали их, вносили удобрения. Правда, документально передачу земли не оформили. Забыли или не сочли нужным. Между тем на неучтенных гектарах ежегодно созревал урожай…

Эти месяцы Галина Борсук, признается, была на грани нервного срыва:

— Муж записал меня в автошколу, заплатил. Начала заниматься — и бросила. Зачем такой нервный водитель на дороге, как я, если у меня земля уходила из-под ног? Мы много куда обращались, везде обещали, но ничего не двигалось. Хочу сказать спасибо газете Наша Нива и порталу tut.by, которые после вас тоже публично заступились за нас…

Да, волноваться было из-за чего. Три года назад супруги купили с аукциона пустовавшее каменное строение в Верховичах. В пристройках — техника: трактор, картофелеуборочный комбайн, сеялка, сортировочная, упаковочная и моечная машины. Зачем все это, если нет земли?

По решению Каменецкого райисполкома 1 октября спорную землю после уборки урожая Борсуки должны были вернуть ОАО Савушкина пуща (ОАО Каленковичи сегодня принадлежит ОАО Савушкин продукт).

— Мы только сейчас заканчиваем убирать картофель. Уберем — и уйдем отсюда, — подытоживает Галина Борсук.

Предложенный участок из земель ОАО Агро-Нива устраивает фермеров по всем параметрам. Более того, они отказались от 4 гектаров в границах ОАО Савушкина пуща, которые числились за АдаркаЯн с 2014 года. Галина Борсук говорит, что топор войны закопан:

— Таким образом, мы уходим с земель Савушкиной пущи. Никаких претензий этому хозяйству по поводу упущенной выгоды предъявлять не намерены. Разногласий и непониманий между нами и райисполкомом больше нет. Будем осваивать новые гектары. Работать и зарабатывать мы умеем. Журналистам благодарность от всей души.

КОМПЕТЕНТНО

Валентин Зайчук, председатель Каменецкого райисполкома: