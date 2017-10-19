Приморский океанариум сделал заявление по поводу директора учреждения
Александр Михайлюк попросился в отставку после гибели афалины Евы.
Александр Михайлюк попросился в отставку после гибели афалины Евы.
Действующий директор Приморского океанариума Александр Михайлюк в ближайшее время не покинет учреждение. Несмотря на случившуюся трагедию с афалиной Евой специалист проработает на своём посту ещё приблизительно два месяца, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Ранее «Восток-Медиа» уже сообщало о том, что после гибели дельфина океанариум опубликовал в социальных сетях заявление Александра Михайлюка об отставке. В том же сообщении директор отметил, что гордится своим учреждением. Позже
К слову, теперь временно исполняющим обязанности директора «Национального центра морской биологии» является доктор биологических наук Андрей Имбс. Он совсем недавно занял эту должность, поэтому со стороны центра вопросами курирования Приморского океанариума