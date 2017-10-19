Приморский океанариум сделал заявление по поводу директора учреждения

Источник: Восток Медиа

Действующий директор Приморского океанариума Александр Михайлюк в ближайшее время не покинет учреждение. Несмотря на случившуюся трагедию с афалиной Евой специалист проработает на своём посту ещё приблизительно два месяца, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Пресс-секретарь Приморского океанариума Елена Молчанова ответила на официальный запрос редакции агентства. «Александра Леонидовича попросили поработать на срок до избрания нового директора центра морской биологии. Временной промежуток — до двух месяцев», — говорится в сообщении научно-образовательного комплекса.

Ранее «Восток-Медиа» уже сообщало о том, что после гибели дельфина океанариум опубликовал в социальных сетях заявление Александра Михайлюка об отставке. В том же сообщении директор отметил, что гордится своим учреждением. Позже вице-президент РАН, руководитель «Национального центра морской биологии», в состав которого входит Приморский океанариум, Андрей Адрианов прокомментировал смерть афалины и возможный уход директора океанариума. Он отметил, что принимать скоропалительное решение руководство не хочет.