Дальневосточную железную дорогу обновят для безопасности автомобилистов
В 2017 году отремонтируют 37 переездов.
В 2017 году отремонтируют 37 переездов.
На железнодорожные переезды в 2017 году потратят около 15 миллионов рублей. На эту сумму реконструируют 37 участков Дальневосточной железной дороги. Места пересечения с автодорогами обновят, чтобы повысить их безопасность.
По информации
С начала года при пересечении железнодорожных путей произошло 16 аварий, один человек погиб. В прошлом году подобных случаев было семь. Несмотря на предпринимаемые железнодорожниками совместно с местными органами исполнительной власти и ГИБДД мерами по профилактике правонарушений на переездах, ростом штрафных санкций, количество ДТП на переездах увеличивается в геометрической прогрессии.
В настоящее время на дальневосточной железной дороге проходит профилактический месячник «Внимание, переезд!». Сотрудники ГИБДД на всём полигоне магистрали проводят профилактические встречи с коллективами автотранспортных предприятий и разъяснительную работу с водителями.
В ходе месячника будут проверены все 611 переездов. Во время осмотра хабаровского территориального управления начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин побывал на переездах станций Ин и Архара. Там он проверил работу дежурных по переездам и их готовность правильно действовать в нестандартных ситуациях.