Дальневосточную железную дорогу обновят для безопасности автомобилистов

На железнодорожные переезды в 2017 году потратят около 15 миллионов рублей. На эту сумму реконструируют 37 участков Дальневосточной железной дороги. Места пересечения с автодорогами обновят, чтобы повысить их безопасность.

По информации пресс-службы ДВЖД, переезды принадлежат к категории опасных участков железной дороги по степени аварийности. Основная причина всех ДТП — это нарушение водителями правил движения.

С начала года при пересечении железнодорожных путей произошло 16 аварий, один человек погиб. В прошлом году подобных случаев было семь. Несмотря на предпринимаемые железнодорожниками совместно с местными органами исполнительной власти и ГИБДД мерами по профилактике правонарушений на переездах, ростом штрафных санкций, количество ДТП на переездах увеличивается в геометрической прогрессии.

В настоящее время на дальневосточной железной дороге проходит профилактический месячник «Внимание, переезд!». Сотрудники ГИБДД на всём полигоне магистрали проводят профилактические встречи с коллективами автотранспортных предприятий и разъяснительную работу с водителями.