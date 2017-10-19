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08:15 (мск), источник: Восток Медиа

Дальневосточную железную дорогу обновят для безопасности автомобилистов

В 2017 году отремонтируют 37 переездов.

На железнодорожные переезды в 2017 году потратят около 15 миллионов рублей. На эту сумму реконструируют 37 участков Дальневосточной железной дороги. Места пересечения с автодорогами обновят, чтобы повысить их безопасность.

По информации пресс-службы ДВЖД, переезды принадлежат к категории опасных участков железной дороги по степени аварийности. Основная причина всех ДТП — это нарушение водителями правил движения.

С начала года при пересечении железнодорожных путей произошло 16 аварий, один человек погиб. В прошлом году подобных случаев было семь. Несмотря на предпринимаемые железнодорожниками совместно с местными органами исполнительной власти и ГИБДД мерами по профилактике правонарушений на переездах, ростом штрафных санкций, количество ДТП на переездах увеличивается в геометрической прогрессии.

В настоящее время на дальневосточной железной дороге проходит профилактический месячник «Внимание, переезд!». Сотрудники ГИБДД на всём полигоне магистрали проводят профилактические встречи с коллективами автотранспортных предприятий и разъяснительную работу с водителями.

В ходе месячника будут проверены все 611 переездов. Во время осмотра хабаровского территориального управления начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин побывал на переездах станций Ин и Архара. Там он проверил работу дежурных по переездам и их готовность правильно действовать в нестандартных ситуациях.

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