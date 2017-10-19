В столице Башкирии состоится фестиваль рабочих профессий «ProfФЕСТ»

Он призван содействовать повышению престижа рабочих профессий, а также способствовать увеличению доли профессиональных рабочих кадров в башкирской столице и республике в целом.

Промышленные предприятия региона предложат посетителям различные интерактивные зоны для знакомства с самыми популярными рабочими профессиями. Учащихся ждут тренажеры, образцы наглядно-демонстрационного оборудования и спецтехника.

Как сообщили в столичной мэрии, на фестивале будет действовать деловая зона для HR-специалистов.

Кроме того, запланировано проведение открытого семинара для родителей учащихся по вопросам ранней профориентации.