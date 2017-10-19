В жилых домах Ташкента отопление включат 20 октября
Решением хокима Ташкента Рахмонбека Усманова отопительный сезон в Ташкенте начнется с
Решением хокима Ташкента Рахмонбека Усманова отопительный сезон в Ташкенте начнется с
В первую очередь к теплу подключат социальные сферы города — школы, больницы, вузы, колледжи, лицеи и другие учреждения.
С 20 октября отопление начнут включать в многоэтажных жилых домах Ташкента.
Соответствующим службам, хокимиятам районов и ТЧСЖ поручено качественно провести отопительный сезон, обеспечив всех потребителей тепловой энергией и горячей водой.