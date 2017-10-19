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08:37 (мск), источник: Kommersant.uz

В жилых домах Ташкента отопление включат 20 октября

Решением хокима Ташкента Рахмонбека Усманова отопительный сезон в Ташкенте начнется с 19—20 октября.

Источник: Kommersant.uz

В первую очередь к теплу подключат социальные сферы города — школы, больницы, вузы, колледжи, лицеи и другие учреждения.

С 20 октября отопление начнут включать в многоэтажных жилых домах Ташкента.

Соответствующим службам, хокимиятам районов и ТЧСЖ поручено качественно провести отопительный сезон, обеспечив всех потребителей тепловой энергией и горячей водой.

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