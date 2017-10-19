Турфирмы Швейцарии и Норвегии заинтересовались речным круизом «Жемчужина Полесья»

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Круизный теплоход «Белая Русь» завершил первый навигационный сезон в середине октября. Организаторы считают его удачным. С апреля по октябрь судно выполнило 22 рейса, средняя загрузка составила 80%. Красотами Полесья смогли полюбоваться около 500 пассажиров. В основном это туристы из России, были и белорусы. Также с программой тура познакомились представители туристических фирм из Швейцарии и Норвегии. В настоящее время с этими компаниями ведутся переговоры о сотрудничестве в 2018 году. По словам Сергея Зубко, потенциальные партнеры отмечают, что увеличение срока безвизового режима поспособствует повышению интереса к речному круизу.

«Мы приобрели определенные знания и опыт, смогли удовлетворить запросы пассажиров. Туристы называли наш круиз душевным, — рассказал замдиректора Днепро-Бугского водного пути. — Достойно отработали творческие коллективы, музеи, предприятия. Гости с удовольствием посещали наши промышленные организации, устраивали себе импровизированные шоп-туры. С экскурсиями они побывали на пинском “Полесье”, Фабрике художественных изделий, Туровском молочном комбинате».

В межнавигационный период специалисты проведут разоружение теплохода, затем отправят его в холодный отстой. Параллельно ведется продажа туров на 2018 год. Забронировано около 15% кают. Старт «Белой Руси» в следующем сезоне намечен на последнюю декаду апреля. Предположительно, за навигационный период теплоход совершит 24 рейса. Продолжительность тура останется прежней — 8 дней и 7 ночей. При этом организаторы внесут незначительные корректировки: планируется увеличить часы движения судна в светлое время суток.