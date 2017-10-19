Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Раскрыт секрет брокколи
СК о деле «пьяного мальчика»: спирт в крови появился после смерти
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Умер народный артист СССР Николай Охотников
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: Юлия Липницкая нашла новую работу
СМИ: Маша Распутина подает в суд на «Первый канал»
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Алина Кабаева появилась на мероприятии в Сочи (фото)
СМИ: Порошенко раскритиковал националистов за «хаос» в Киеве
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Имущество Захарченко хотят конфисковать в пользу государства
Минстрой назвал регионы, которые не готовы к зиме
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
12Юбилей Эминема
08:30 (мск), источник: БЕЛТА

Турфирмы Швейцарии и Норвегии заинтересовались речным круизом «Жемчужина Полесья»

19 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Туристические фирмы Европы заинтересовались белорусским речным круизом «Жемчужина Полесья», сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по экономике РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» Сергей Зубко.

Источник: БЕЛТА

Круизный теплоход «Белая Русь» завершил первый навигационный сезон в середине октября. Организаторы считают его удачным. С апреля по октябрь судно выполнило 22 рейса, средняя загрузка составила 80%. Красотами Полесья смогли полюбоваться около 500 пассажиров. В основном это туристы из России, были и белорусы. Также с программой тура познакомились представители туристических фирм из Швейцарии и Норвегии. В настоящее время с этими компаниями ведутся переговоры о сотрудничестве в 2018 году. По словам Сергея Зубко, потенциальные партнеры отмечают, что увеличение срока безвизового режима поспособствует повышению интереса к речному круизу.

«Мы приобрели определенные знания и опыт, смогли удовлетворить запросы пассажиров. Туристы называли наш круиз душевным, — рассказал замдиректора Днепро-Бугского водного пути. — Достойно отработали творческие коллективы, музеи, предприятия. Гости с удовольствием посещали наши промышленные организации, устраивали себе импровизированные шоп-туры. С экскурсиями они побывали на пинском “Полесье”, Фабрике художественных изделий, Туровском молочном комбинате».

В межнавигационный период специалисты проведут разоружение теплохода, затем отправят его в холодный отстой. Параллельно ведется продажа туров на 2018 год. Забронировано около 15% кают. Старт «Белой Руси» в следующем сезоне намечен на последнюю декаду апреля. Предположительно, за навигационный период теплоход совершит 24 рейса. Продолжительность тура останется прежней — 8 дней и 7 ночей. При этом организаторы внесут незначительные корректировки: планируется увеличить часы движения судна в светлое время суток.

Теплоход «Белая Русь» в туристический сезон курсирует между Брестом и Мозырем.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Гимнастка Гуцу обвинила олимпийского чемпиона Виталия Щербо в изнасиловании
Дженнифер Лоуренс рассказала о сексуальных унижениях со стороны женщины-про
Белый дом: власти Сирии пытаются помешать освобождению Ракки
«Дом-3»: как соцсети отреагировали на выдвижение Собчак
Игорь Акинфеев продлил антирекордную серию в Лиге чемпионов
КНДР пригрозила нанести по США «невероятный» удар
Зюганов высказался о выдвижении Собчак в президенты
Суд признал виновным экс-губернатора Новосибирска
Полиция назвала причину наезда автомобиля на прохожих в Харькове
Спорт
ЦСКА проиграл «Базелю» без единого удара в створ Вице-чемпионы России не сумели последовать примеру «Спартака» и свой второй домашний матч в рамках группового турнира по делу проиграли
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь