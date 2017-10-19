В Узбекистане снова перекроили работу нотариусов

Источник: Sputnik

Теперь все без исключения нотариальные конторы получили право проводить засвидетельствование документов, подлежащих легализации, для подтверждения их действия за рубежом. Ранее подобная операция осуществлялась только определенными нотариусами.

Данные изменения, по мнению Минюста, направлены на создание благоприятных условий при оказании государственных услуг, предоставление гражданам оперативной и качественной правовой помощи.

Отметим, что это не последнее изменение в системе узбекского нотариата. Так, например, планируется, что с 1 января 2018 года в стране разрешат деятельность частным нотариусам, работу которых запретили в мае 2010 года.

Тогда этот шаг был вполне логичен — система была крайне коррумпирована, с 2008 по 2010 годы за допущенные нарушения к различным мерам ответственности были привлечены 110 частных нотариусов. Также было приостановлено и прекращено действие лицензии 49 частных нотариусов, к дисциплинарной и уголовной ответственности привлечен 61 нотариус.

Однако с приходом государства в сегмент ситуация также не поменялась. Только в этом году в отношении 67 работников были применены различные меры правового воздействия. В частности, уволены пять сотрудников нотариальных контор, 27 — привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, недавно проведенный опрос населения о качестве работы нотариальных контор показал неутешительные результаты. Его участники указали в качестве основных проблем в данной сфере потерю времени и средств при оказании услуг, малое число работников, низкую культуру общения нотариусов и их недостаточную квалификацию.