Красноярский интернет-магазин обвиняют в обмане покупателей

Красноярское управление Роспотребнадзора сообщило о противоправных действиях фирмы, торгующей бытовой техникой через интернет.

Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, за последнее время к ним неоднократно обращались жители разных регионов России с жалобами на интернет-магазин «Технодинамика» (ООО «Бастион»). Некоторое время назад сайт магазина закрылся, при этом оплаченный товар людям не передали. Как пояснили в управлении, фирма зарегистрирована в Красноярске на ул. Парковая, 88. Точное количество пострадавших от действий недобросовестных продавцов в управлении уточнить не смогли.

По данным сервиса «Контур. Фокус» информацию о директоре и учредителе фирмы налоговая службы признала недостоверной.

«Указанные действия ООО “Бастион” являются противоправными, Управлением обращения потребителей направляются в правоохранительные органы для проведения проверки по признакам мошенничества, в отношении ООО “Бастион” проводятся документарные поверки с целью защиты прав потребителей и возбуждения дел по фактам административных правонарушений», — пояснили в управлении.

Стоит отметить, что в сервисе Flamp.ru на странице интернет-магазина с сентября появилось большое количество негативных отзывов. Люди из разных городов жалуются на то, что оплатили, но не получили телевизоры, сотовые телефоны, холодильники и прочую технику. При этом все обманутые покупатели утверждают — их привлекли в «Технодинамике» низкие цены.