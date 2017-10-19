Травников: Толмачево планирует увеличить пассажиропоток в полтора раза

Как передает корреспондент «ФедералПресс» с брифинга главы региона, в ходе его недавней встрече с Романом Троценко, руководителем холдинга «Новапорт», владеющим новосибирским аэропортом, были обнародованы планы увеличения пассажиропотока авиаузла в полтора раза.

Как заявил Андрей Травников, для этого «Новапорт» планирует расширить терминалы, а также собирается активно участвовать в федеральной программе по ремонту взлетно-посадочных полос. Холдинг также планирует создание комбината питания, а также специализированного центра для принятия и разгрузки грузов, в частности, связанного с почтовыми отправлениями.