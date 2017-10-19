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08:36 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Травников: Толмачево планирует увеличить пассажиропоток в полтора раза

НОВОСИБИРСК, 19 октября, ФедералПрессс. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что аэропорт «Толмачево» должен стать крупнейшим транзитным авиаузлом от Урала до Дальнего Востока.

Как передает корреспондент «ФедералПресс» с брифинга главы региона, в ходе его недавней встрече с Романом Троценко, руководителем холдинга «Новапорт», владеющим новосибирским аэропортом, были обнародованы планы увеличения пассажиропотока авиаузла в полтора раза.

Как заявил Андрей Травников, для этого «Новапорт» планирует расширить терминалы, а также собирается активно участвовать в федеральной программе по ремонту взлетно-посадочных полос. Холдинг также планирует создание комбината питания, а также специализированного центра для принятия и разгрузки грузов, в частности, связанного с почтовыми отправлениями.

Накануне было объявлено, что новосибирский международный аэропорт «Толмачево» 18 октября достиг пассажиропотока в 4 миллиона пассажира. Как сообщила пресс-служба авиаузла, все это произошло на два месяца раньше, чем это было в 2016 году.

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