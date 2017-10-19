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08:31 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Аэропорт Челябинска заказал макет здания за 1 млн рублей

В челябинском аэропорту в срочном порядке заказали макет нового здания аэропорта.

Стоимость макета составляет 1 265 310 рублей, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на информацию, опубликованную в группе «Аэропорт Челябинск Баландино».

Как пишет сайт «Хорошие новости», макет планируют показать Президентам Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву на межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана, который пройдет 7—9 ноября. В связи с этим работы по моделированию должны закончить до 31 октября. Чтобы создать макет в сжатые сроки, все детали закупят у одного поставщика.

Масштаб образца из дерева, оргстекла и пластика равен 1:300. Макет нового здания аэропорта будет с подсветкой и будет включать два здания — ныне существующего и нового трехэтажного корпуса.

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