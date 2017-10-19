Аэропорт Челябинска заказал макет здания за 1 млн рублей

Как пишет сайт «Хорошие новости», макет планируют показать Президентам Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву на межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана, который пройдет 7—9 ноября . В связи с этим работы по моделированию должны закончить до 31 октября. Чтобы создать макет в сжатые сроки, все детали закупят у одного поставщика.