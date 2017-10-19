Аэропорт Челябинска заказал макет здания за 1 млн рублей
В челябинском аэропорту в срочном порядке заказали макет нового здания аэропорта.
В челябинском аэропорту в срочном порядке заказали макет нового здания аэропорта.
Стоимость макета составляет 1 265 310 рублей, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на информацию, опубликованную в группе «Аэропорт Челябинск Баландино».
Как пишет сайт «Хорошие новости», макет планируют показать Президентам Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву на межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана, который пройдет
Масштаб образца из дерева, оргстекла и пластика равен 1:300. Макет нового здания аэропорта будет с подсветкой и будет включать два здания — ныне существующего и нового трехэтажного корпуса.