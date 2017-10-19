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09:58 (мск), источник: Новый Калининград

Глава региона прокомментировал зарплатный скандал у субподрядчика «Храброво»

В одной из субподрядных организаций, которая работает на реконструкции второй очереди аэровокзального комплекса «Храброво», рабочим не платили зарплату в течение двух месяцев. Об этом, как сообщает корреспондент «Нового Калининграда», в среду вечером рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Источник: Новый Калининград

«Один рабочий, который работает на этой стройке, мне написал, что ему и его коллегам не выплачена зарплата за два месяца. Они работают уже два месяца без зарплаты. Я его пригласил на это совещание. Но он не пришел, потому что поехал получать зарплату. Сегодня ему ее окончательно выплатили. Мы не будем заниматься популистской историей, но Еленой Ивановной (Дятловой — врио министр развития инфраструктуры Калининградской области — прим. “Новый Калининград”) будет проконтролировано, чтобы все работники субподрядной организации, чтобы им всем выплатили все причитающиеся им деньги. Мы сейчас посмотрим, были ли заключены с ними официальные договора, как они были оформлены. Это субподрядчики, которые с господином Бекиром Девлетовым договора заключили, это “Еврогрупп” — это генеральный подрядчик аэровокзального комплекса. По ним будем приходить с проверками трудовой инспекцией, еще как-то. Будем смотреть, были ли люди оформлены официально либо нет, платят им зарплату или нет. К коллегам из “Центродорстроя” у нас претензий в этом плане нет. У них вся система автоматизирована, час в час проходят, мы тоже посмотрим, проверим. Оснований сомневаться пока не дают», — отметил Антон Алиханов.

По словам генерального директора ООО «Новапорт Холдинг» Сергея Рудакова, на данный момент на реконструкции аэровокзального комплекса ежедневно занято 230 человек.

Напомним, что генеральный директор ОАО «Еврогрупп» Бекир Девлетов на совещании с участием представителей Росавиации и губернатора Калининградской области Антона Алиханова не присутствовал. В среду он был недоступен для комментариев.

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