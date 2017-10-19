Глава региона прокомментировал зарплатный скандал у субподрядчика «Храброво»

«Один рабочий, который работает на этой стройке, мне написал, что ему и его коллегам не выплачена зарплата за два месяца. Они работают уже два месяца без зарплаты. Я его пригласил на это совещание. Но он не пришел, потому что поехал получать зарплату. Сегодня ему ее окончательно выплатили. Мы не будем заниматься популистской историей, но Еленой Ивановной (Дятловой — врио министр развития инфраструктуры Калининградской области — прим. “Новый Калининград”) будет проконтролировано, чтобы все работники субподрядной организации, чтобы им всем выплатили все причитающиеся им деньги. Мы сейчас посмотрим, были ли заключены с ними официальные договора, как они были оформлены. Это субподрядчики, которые с господином Бекиром Девлетовым договора заключили, это “Еврогрупп” — это генеральный подрядчик аэровокзального комплекса. По ним будем приходить с проверками трудовой инспекцией, еще как-то. Будем смотреть, были ли люди оформлены официально либо нет, платят им зарплату или нет. К коллегам из “Центродорстроя” у нас претензий в этом плане нет. У них вся система автоматизирована, час в час проходят, мы тоже посмотрим, проверим. Оснований сомневаться пока не дают», — отметил Антон Алиханов.