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08:40 (мск), источник: UzReport.news

В Китае показали «гигантский» рис

Китайские агрономы представили новый вид риса. Высота стеблей «риса-великана» достигает до 2,2 метра, в то время как средняя высота превышает 1,8 метра.

Источник: UzReport.news

Как отметили специалисты Института субтропического сельского хозяйства при Академии наук Китая, новый рис также может похвастаться и урожайностью. Она, как ожидается, превысит 11,5 тонны с каждого гектара, что на 15−20 процентов больше урожайности обычных видов.

Новый вид риса также создает превосходную среду обитания для лягушек и рыб.

Достижение уже получило более 10 национальных и международных патентов.

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