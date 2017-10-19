В Китае показали «гигантский» рис
Китайские агрономы представили новый вид риса. Высота стеблей «риса-великана» достигает до 2,2 метра, в то время как средняя высота превышает 1,8 метра.
Китайские агрономы представили новый вид риса. Высота стеблей «риса-великана» достигает до 2,2 метра, в то время как средняя высота превышает 1,8 метра.
Как отметили специалисты Института субтропического сельского хозяйства при Академии наук Китая, новый рис также может похвастаться и урожайностью. Она, как ожидается, превысит 11,5 тонны с каждого гектара, что на 15−20 процентов больше урожайности обычных видов.
Новый вид риса также создает превосходную среду обитания для лягушек и рыб.
Достижение уже получило более 10 национальных и международных патентов.