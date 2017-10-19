Электрификацию дороги Пап-Наманган-Андижан завершат в 2021 году
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Узбекистан намерен завершить электрификацию железнодорожного участка
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Узбекистан намерен завершить электрификацию железнодорожного участка
Президент Узбекистана на днях утвердил основные
Финансирование будет осуществляться за счет кредита Азиатского банка развития на 80 миллионов долларов, собственных средств «Узбекистон темир йуллари» — 72 миллиона долларов, «Узбекэнерго» — 11 миллионов долларов. Еще около 38 миллионов в качестве таможенных льгот предоставит правительство республики.
Кроме того, этот участок может стать важнейшим звеном создающихся новых межгосударственных транспортных коридоров из Китая и Южной Азии в Европу и страны Ближнего Востока.
Еще один положительный момент — в результате перехода на электрическую тягу выбросы углекислого газа сократятся на 10 тысяч тонн. По оценкам экспертов, после завершения проекта, грузооборот по дороге возрастет до 962,6 миллионов
Узбекистан к 2020 году планирует довести уровень электрификации железных дорог с нынешних 34% до 51% за счет строительства линий протяженностью 846,3 километра и стоимостью около 1 миллиарда долларов.
В стране при общей протяженности железнодорожных путей в 4,2 тысячи километров электрифицирована почти тысяча километров, из них за последние семь лет — свыше 700 километров. На железную дорогу Узбекистана приходится порядка 60% грузооборота внутри страны и почти 80% от общего объема экспортных и импортных грузовых перевозок.