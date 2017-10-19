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08:41 (мск), источник: Sputnik

Электрификацию дороги Пап-Наманган-Андижан завершат в 2021 году

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Узбекистан намерен завершить электрификацию железнодорожного участка Пап-Наманган-Андижан в 2021 году, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Президент Узбекистана на днях утвердил основные технико-экономические параметры проекта, общей стоимостью свыше 202 миллионов долларов.

Финансирование будет осуществляться за счет кредита Азиатского банка развития на 80 миллионов долларов, собственных средств «Узбекистон темир йуллари» — 72 миллиона долларов, «Узбекэнерго» — 11 миллионов долларов. Еще около 38 миллионов в качестве таможенных льгот предоставит правительство республики.

Реализация инициативы позволит повысить эффективность грузовых и пассажирских перевозок, соединив основные города в Ферганской долине, где проживает почти треть населения Узбекистана, со столицей и другими регионами.

Кроме того, этот участок может стать важнейшим звеном создающихся новых межгосударственных транспортных коридоров из Китая и Южной Азии в Европу и страны Ближнего Востока.

Еще один положительный момент — в результате перехода на электрическую тягу выбросы углекислого газа сократятся на 10 тысяч тонн. По оценкам экспертов, после завершения проекта, грузооборот по дороге возрастет до 962,6 миллионов тонн-километров в год, а пассажирооборот — до 32 миллиардов пассажиро-километров.

Узбекистан к 2020 году планирует довести уровень электрификации железных дорог с нынешних 34% до 51% за счет строительства линий протяженностью 846,3 километра и стоимостью около 1 миллиарда долларов.

В стране при общей протяженности железнодорожных путей в 4,2 тысячи километров электрифицирована почти тысяча километров, из них за последние семь лет — свыше 700 километров. На железную дорогу Узбекистана приходится порядка 60% грузооборота внутри страны и почти 80% от общего объема экспортных и импортных грузовых перевозок.

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