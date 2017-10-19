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08:49 (мск), источник: 365info.kz

Аэропорт Астаны оштрафовали на 23,6 млн тенге

В действиях АО «Международный аэропорт Астаны» выявлено злоупотребление монопольным положением.

Источник: 365info.kz

Компания оштрафована на 23,6 млн тенге (10% монопольного дохода). Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного комитета МНЭ РК.

Установлено, что аэропорт нарушал принципы честной конкуренции при заключении договоров с другими компаниями по продаже авиационного топлива на своей территории.

Штраф на АО наложен административным судом столицы еще в августе, однако аэропорт пытался его оспорить. Суд Астаны отказал воздушной гавани в удовлетворении апелляции.

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