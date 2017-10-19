Аэропорт Астаны оштрафовали на 23,6 млн тенге
В действиях АО «Международный аэропорт Астаны» выявлено злоупотребление монопольным положением.
В действиях АО «Международный аэропорт Астаны» выявлено злоупотребление монопольным положением.
Компания оштрафована на 23,6 млн тенге (10% монопольного дохода). Об этом сообщает
Установлено, что аэропорт нарушал принципы честной конкуренции при заключении договоров с другими компаниями по продаже авиационного топлива на своей территории.
Штраф на АО наложен административным судом столицы еще в августе, однако аэропорт пытался его оспорить. Суд Астаны отказал воздушной гавани в удовлетворении апелляции.