Аэропорт Астаны оштрафовали на 23,6 млн тенге

Источник: 365info.kz

Компания оштрафована на 23,6 млн тенге (10% монопольного дохода). Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного комитета МНЭ РК.

Установлено, что аэропорт нарушал принципы честной конкуренции при заключении договоров с другими компаниями по продаже авиационного топлива на своей территории.