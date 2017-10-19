Насколько подорожает бензин в Казахстане, рассказали в Минэнерго

«Констатируем, что определенное повышение цен на бензин сейчас происходит. Мы полагаем, что это будет на уровне 165 тенге (за литр АИ-92 — прим.). С последующим снижением кризисных явлений по поставкам бензина предложения будут выше, и цена должна упасть», — сказал он на заседании в сенате.

Ранее министр энергетики РК Канат Бозумбаев заявлял об ожидаемом росте цены на бензин АИ-92. Он уточнял, что это связанно с контрактами на дополнительное топливо с российской стороной. Тогда министр называл рост цены примерно на уровне 160−161 тенге за литр бензина АИ-92.

«Мы считаем, что средняя цена в конце октября, в начале ноября должна быть 160−161 тенге за литр. Да, это высокая цена с точки зрения роста. Без этого мы просто не завезем бензин из Российской Федерации. (…) В ноябре в связи с тем, что доля российского бензина на рынке будет уменьшаться, в связи с запуском 25 числа Павлодарского НПЗ, все три завода будут работать, доля уменьшится. Во второй половине ноября возможно уменьшение цены от 161−162 тенге в сторону уменьшения», — говорил министр энергетики.