В Волгограде сняли на видео, как завершается ремонт нулевой продольной
Волгоградец снял с высоты птичьего полета готовность Нулевой продольной в центре города.
Волгоградец снял с высоты птичьего полета готовность Нулевой продольной в центре города.
Напомним, что участок дороги от набережной 62-й Армии до улицы Химической будет готов до конца ноября. В настоящее время завершается строительство первого участка протяженностью 1,43 километра в границах улиц Калинина и Пугачевской до речпорта.
Отметим, что Нулевая продольная станет дублером Первой продольной. Она должна перераспределить транспортные потоки в центральной части Волгограда.