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10:27 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде сняли на видео, как завершается ремонт нулевой продольной

Волгоградец снял с высоты птичьего полета готовность Нулевой продольной в центре города.

Напомним, что участок дороги от набережной 62-й Армии до улицы Химической будет готов до конца ноября. В настоящее время завершается строительство первого участка протяженностью 1,43 километра в границах улиц Калинина и Пугачевской до речпорта.

Отметим, что Нулевая продольная станет дублером Первой продольной. Она должна перераспределить транспортные потоки в центральной части Волгограда.

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