В Волгограде уголовные дела заведены на пятерых руководителей организаций-застройщиков

Источник: РИАЦ

Как уже сообщал РИАЦ, рабочая группа была создана во исполнение рекомендаций «парламентского часа», посвящённого проблеме обманутых дольщиков. В его состав вошли региональные депутаты, представители профильных ведомств областной администрации, контролирующих и надзорных органов.

Председатель комитета облдумы по ЖКХ, жилищной политике и строительству Юрий Корбаков, открывая заседание, отметил, что защита прав и законных интересов участников долевого строительства продолжает оставаться в центре внимания региональных властей. Возникшая десять лет назад проблема системно начала решаться с 2014 года и находится под личным контролем губернатора Андрея Бочарова. За этот период времени удалось достроить и ввести в эксплуатацию 38 проблемных объектов, удовлетворены требования около 4 тысяч дольщиков.

По поручению главы региона для завершения долгостроев используются все возможные механизмы, в том числе: привлечение новых инвесторов и подрядчиков, увеличение коммерческой привлекательности недостроенных объектов, снижение арендной платы за пользование земельным участком, оказание содействия в технологическом присоединении к инженерным сетям.

Как сообщил заместитель руководителя облстройнадзора Роман Касьянов, на 1 октября 2017 года в федеральном реестре граждан, чьи денежные средства используются при строительстве жилья и чьи права нарушены, значатся 614 региональных дольщиков и 14 объектов. Однако на контроле области — 46 многоквартирных домов, к строительству которых привлечены вложения около 3900 граждан. Это дома, где просрочка исполнения обязательств застройщиков составляет более девяти месяцев.

Во исполнение распоряжения Правительства РФ, в регионе разработан план-график по решению проблем граждан, включённых в реестр. В целом мероприятия «дорожной карты» реализуются в установленные сроки. Так, администрацией области найден добросовестный застройщик, принявший на себя обязательства по достройке жилого комплекса «Доминант» (трёх многоэтажных домов) на улице Туркменской Советского района Волгограда — завершить строительство планируется до июня 2018 года. В декабре этого года должен быть достроен многоквартирный жилой дом на улице Лавочкина в Ворошиловском районе. Осуществляются мероприятия по привлечению инвесторов к достройке ЖК «АхтубаСитиПарк» в Волжском и «Парк Европейский» в Кировском районе Волгограда. По всем проблемным домам ведётся индивидуальная работа, разработан чёткий порядок действий, направленных на завершение строительства. 26 таких домов будут достроены до конца 2019 года.

Напомним, на заседании Волгоградской областной Думы 12 октября принят региональный закон расширяющий предоставление земельных участков в аренду без торгов застройщикам, взявшим на себя обязательства по завершению и вводу в эксплуатацию проблемных объектов долевого строительства. Утверждённая поправка исключает действовавшее ранее ограничение по объемам жилой застройки (не менее 40 тыс. кв. метров), а также расширяет перечень объектов, которые разрешено возводить на выделенном участке. Теперь помимо жилья, это могут быть здания, строения и сооружения социально-культурного и культурно-бытового назначения.

Помимо мониторинга решения проблем обманутых дольщиков рабочая группа при Волгоградской областной Думе будет вносить предложения по дальнейшему улучшению ситуации. В ходе заседания председатель парламентского комитета по экономической политике Руслан Шарифов поставил вопрос о необходимости заключения соглашения области с ПАО «Сбербанк России», который является одним их крупнейших кредиторов строительных компаний. Речь идет о взаимоприемлемых договорённостях, направленных на защиту интересов участников долевого строительства.

Вице-спикер облдумы Сергей Горняков акцентировал внимание на важности участия в деятельности рабочей группы представителей организаций обманутых дольщиков. По мнению парламентария, это позволит им быть в курсе предпринимаемых мер. Кроме того, среди активистов есть опытные специалисты: юристы, экономисты, финансисты, которые могут помочь в разработке вариантов завершения строительства проблемных домов.

Вице-спикер регпарламента Ирина Соловьёва просила коллег вынести на отдельное обсуждение ситуацию с жилым комплексом «Эдем» в Дзержинском районе Волгограда.

Особый интерес для последующей оценки ситуации представляют сведения о ходе расследования уголовных дел, связанных с долевым строительством. Они заведены в отношении пяти руководителей организаций-застройщиков. Запросить такую информацию у следственного комитета предложил председатель думской комиссии по вопросам регламента и депутатской этики Евгений Шаманаев.