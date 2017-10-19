Крымские депутаты, вооружившись градусниками, пойдут по школам

Крымские депутаты с градусниками будут ходить по школам измерять температуру. Если где-то нормы будут нарушены — значит пора принимать меры. Ни одно образовательное учреждение без отопления не должно находится, — цитируют Новости Крыма Владимира Константинова. Ранее председатель крымского парламента отмечал, что в Крыму к зиме не готовы два объекта здравоохранения, 7 школ и 19 детских садов.