Крымские депутаты, вооружившись градусниками, пойдут по школам
Крымские депутаты, пообещал спикер Госсовета, возьмут на особый контроль начало отопительного сезона в общеобразовательных учреждениях Республики.
Крымские депутаты, пообещал спикер Госсовета, возьмут на особый контроль начало отопительного сезона в общеобразовательных учреждениях Республики.
Крымские депутаты с градусниками будут ходить по школам измерять температуру. Если
Напомним, официально отопительный сезон в Крыму уже стартовал — здесь.