Что требует срочных перемен в ЖКХ

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Этой теме будет посвящен республиканский семинар о совершенствовании и развитии жилищно-коммунальных услуг. Накануне его открытия корреспонденты СБ проанализировали ключевые проблемы, которые требуют особого внимания.

Тарифы: не брать с потолка

В 2018 году страна впервые попробует отказаться от перекрестного субсидирования всех коммунальных услуг, за исключением отопления и подогрева воды.

В министерствах ЖКХ и антимонопольного развития и торговли полагают: с учетом достигнутой и запланированной экономии переход на 100-процентные тарифы не станет шоковым.

И это правда. Если сегодня содержание среднестатистической однокомнатной квартиры с отоплением, горячей водой и в пределах нормативов обходится примерно в 28 — 29 рублей, то в 2018-м сумма может увеличиться до 33 рублей. Но при всех прочих равных условиях.

Однако воплощения одной необходимой экономике идеи министерствам почему-то показалось мало. Если судить по расчетным тарифам на 2018 год, приведенным в Тарифной тетради, которую разослали в бизнес-союзы для обсуждения и внесения предложений, то нам предлагают вместо одной несладкой пилюли сразу две.

Тарифы предполагается сделать дифференцированными в зависимости от этажности дома, площади квартиры и норм потребления.

Причем тут мы идем собственным непроторенным путем: подобной дифференциации нет ни в Украине, ни в России.

Логику такого подхода, наверное, можно понять. Все представляют пятиэтажку. Малогабаритные квартиры, такой же тесноватый подъезд. Лифт и мусоропровод — непредусмотренная роскошь. Конечно, обслуживание такого жилья значительно дешевле, чем 19-этажной высотки, где имеются два лифта, в том числе грузовой, по сути, два подъезда, один из которых служит эвакуационным выходом, мощные насосы качают воду на последние этажи плюс недешевая система дымоудаления.

Из плюсов — шикарный вид из окна, стены, выполненные по самым современным стандартам теплоизоляции (если речь идет о жилье после 2002 года), счетчики тепла и системы его регулирования. То есть, получив более высокий тариф на техническое обслуживание, в том числе лифта, уборку на верхних этажах, можно неплохо сэкономить, рационально расходуя воду и тепло.

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Если подсчитать, подставив цифры из Тарифной тетради, усредненную стоимость коммунальных услуг для однокомнатной квартиры 30 квадратных метров в пятиэтажке и в столбике на 19 этажей с учетом предлагаемой дифференциации, то цифры не сильно различаются. 33 рубля и около 40 рублей в месяц соответственно. Это полный тариф в 2018 году, прописан один человек.

В двухкомнатной квартире на 50 квадратов разница уже куда более заметна: 70 и 88 рублей в месяц. На семью из трех человек. И, наконец, трехкомнатная, 70 квадратных метров, четверо зарегистрированных. Стоимость обслуживания: 96 и 120 рублей.

Но в жизни нет ничего идеального. Есть в Минске высотки, где радиаторы встроены в стены, тепловой реабилитации не было, счетчиков и регуляторов нет, крыши текут, насосы маломощны, потому воду надо сливать литрами, чтобы стала горячей. Представляете, какие тут могут получиться суммы в жировках?

Допустим, люди в целях экономии выстроятся в очередь за приборами учета. Но чтобы их поставить, нужно заручиться согласием 75% жильцов. Реально это сделать? В тему вчерашнее письмо Натальи Лабкович из Минска, проживающей по улице Селицкого в доме № 69: Много лет в моей квартире на 19-м этаже протекает крыша. Заливают дожди меня, моих соседей и даже тех, кто этажом ниже. Масса было обращений по этому поводу в службу 115, электронных писем в администрацию района, кипы храню ответов.

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Все это приходит в ЖЭУ, где мне неоднократно отвечали: проблема решена или будет решена. Типа ремонт кровельного покрытия запланирован на такой-то квартал такого-то года. Не исключаю, что-то делают и деньги на это выделяются. Но результат нулевой. Периодически после сильных дождей приходит комиссия, составляет акт о залитии, мне компенсируют ущерб.

Складывается впечатление, что руководству ЖКХ выгоднее неоднократно выплачивать мне компенсацию, чем разбираться в причинах протекания кровли. Не пойму: то ли не хотят, то ли не могут?

А теперь представьте, что подобного рода недостатков множество. И мы, помимо полной себестоимости, предлагаем этим людям еще и приплатить с 30-процентной накруткой за лишние метры, кубы, этажи, уборки и мусор?

Товарищества: согласья нет

Когда в товариществах собственников царят мир, порядок и процветание, душа радуется. Вот только наблюдается это явление крайне редко, если повезет с компетентным, честным и инициативным руководителем.

Но нельзя назвать устойчивой и прогрессивной систему, которая построена на человеческом факторе. Она должна работать как часы, даже если руководить организацией возьмется, грубо говоря, кухарка. Нынче должного регламентирования и контроля товариществ нет. Именно поэтому СБ не раз повторяла: форма управления жильем через общественные объединения несовершенна и недоработана должным образом.

При этом работа товариществ связана с серьезными затратами, а следовательно, с большими денежными потоками. Расходуют их часто бесконтрольно. Все вопросы решаются на собраниях, которые своевременно не проводятся. В ревизионных комиссиях, избранных из жильцов, как правило, нет грамотных специалистов. Что из этого порой получается?

Вопиющую историю рассказали читатели из Могилева. Речь о коллективе индивидуальных застройщиков, образованном в 1972 году. С 1996 по 2016 год в этом общественном объединении собственников не было ревизионных проверок. Хотя ревизионная комиссия из жильцов создана. А просто все вроде как было хорошо. И вдруг граждане проснулись.

В августе 2016-го провели собрание, избрали новое правление, председателя, ревизионную комиссию, которая тут же инициировала проверку финансово-хозяйственной деятельности бывшего руководства. И тут с ужасом люди выяснили: в 2013 году председатель правления часть денег (более 6 тысяч долларов в эквиваленте), аккумулировавшихся на специальном счете и копившихся для проведения капитального ремонта здания, перевела на оплату долевого строительства квартиры своего сына. Сейчас в дело вмешалась прокуратура. Но как вам такой фактик в принципе?

Представляете, как вольно могут распоряжаться деньгами жильцов предприимчивые председатели? Жильцы не контролируют финансовые потоки, потому что не имеют специального образования, исполкомы не очень-то хотят. Как вариант — аудиторская проверка. Только хватит ли на эти услуги денег?

И самое страшное: не по назначению разбазариваются, как правило, накопления на капремонт. Что будут делать люди, когда дома их обветшают, нечистые на руку председатели поувольняются, а денег на ремонт не останется?

Сети: готовь трубы летом

Примерно четверть труб в теплосетях Гродненской области необходимо менять прямо сейчас — они уже полностью выработали свой ресурс.

Здравый смысл подсказывает, что с отслужившими свое теплотрассами экономичную и безаварийную работу не наладишь. Но процесс обновления идет вяло. В прошлом году заменили чуть больше половины от запланированного объема, в этом до 20 сентября выполнили 77%.

Особо медленно движется дело в Гродненском районе и областном центре. Здесь годовое задание по замене старых систем теплоснабжения выполнено всего на 40%. Причем только с середины сентября были начаты работы по модернизации трубопроводов по улицам Волковича, 1 Мая и Пушкина. Хотя традиционно считается, что замена теплосетей должна заканчиваться с началом отопительного периода.

Дворы по улице Пушкина по сей день изрыты строительными траншеями. Жители многочисленных окрестных домов и общежитий наперебой жалуются на холодные батареи и невесело шутят:

— Если у нас и включили отопление, то узнаем мы об этом только из жировки. По батареям незаметно. Хорошо, что сейчас на улице немного потеплело, можно дома без теплой кофты ходить.

Только с сентября закипела активная работа и в микрорайоне Фолюш. За лето заменили всего 130 метров труб из 3,2 километра. Зато к осени поступило финансирование, и строители взялись за его освоение, невзирая на жалобы жильцов на несвоевременное включение тепла и периодическое отсутствие горячей воды. Начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства Комитета госконтроля Гродненской области Наталия Жур обращает внимание не только на затянутые сроки:

— Есть строительные площадки, где не соблюдаются элементарные требования безопасности. Например, нет ограждений вокруг котлованов, а рядом — детские площадки. Ребятня носится сломя голову по наваленным строителями горкам.

Не совсем понятная ситуация складывается вокруг выполнения в регионе Государственной программы Энергосбережение. Из четырех котельных, где предполагалось в этом году ввести котлы на местных видах топлива, пока не введена ни одна.

Более того, сдача двух перенесена на 2018 и 2019 год. Под большим вопросом своевременное завершение работ на остальных. Например, в Вороново для их окончания необходимо 3,7 миллиона рублей, а финансирование предусмотрено всего на 1,1 млн.

Заместитель председателя Вороновского райисполкома Гражина Крахмальчик уверяет, что все выделенные средства будут освоены своевременно, а дальше остается надеяться только на дофинансирование от области:

— В районном бюджете средств на работы по котельной нет. Мы уже подготовили и заверили проектную документацию, закупили котлы, определили подрядчика. Сейчас начнем заливать фундамент и возводить стены. Наша задача — использовать все полученные средства, а в идеале — завершить работы в срок, то есть до конца года.

Четвертая котельная также пока в стадии строительства, к которому КУП Волковысское коммунальное хозяйство приступило в сентябре. Как стало известно, работы здесь ведутся без разрешения Госстройнадзора и утвержденной экспертами проектно-сметной документации…

Тем временем в Гомельской области из имеющихся свыше 4 тысяч километров теплосетей ежегодно производится планомерная замена 4%.

В 2017-м обновление ждет 114 км сетей в разных населенных пунктах. Удовольствие не из дешевых. Стоимость одного километра — от 100.000 рублей: это не только замена труб, но восстановление асфальтового покрытия и благоустройство территории. Плановая работа позволяет избегать ЧП в осенне-зимний период и снизить потери тепла, анализирует заместитель генерального директора государственного объединения Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области Вячеслав Пархоменко:

— Например, в Петриковском районе заменены почти 100% сетей, Чечерском и Лельчицком — около 90%. Новые материалы и технологии позволяют сегодня прокладывать более долговечные коммуникации, когда труба рассчитана на 30 — 50 лет.

А что с повышением КПД котельных? Самый простой пример — поселок, где старая котельная обогревает школу и несколько высотных домов. Работает на дровах. КПД такого котла в теории — 76%, на практике же, в связи с износом оборудования — 40. Плюс зарплата оператора и обслуживающего персонала. Новый подход — это два направления. Первый — котельные на местных видах топлива, щепе. Они дешевле газовых. Здесь актуальны пиролизные котлы. Их КПД — до 92%. Принцип работы — сжигание в несколько этапов.

Второй вариант — автоматизированные электрогазовые котельные. Для обеспечения их работы не требуется постоянный персонал. Один оператор из райцентра может управлять отопительной системой района. Но пока процесс эффективной перезагрузки еще далек от финальной точки. В области 640 котельных, и с каждой проводится работа, уточняет Вячеслав Пархоменко:

— 10 лет назад на местном виде топлива у нас работало 18% котельных, сейчас щепой топятся уже 40%. Однако не везде можно перейти на нее. Например, в местах плотной жилой застройки или для котельных мощностью более 10 МВт актуальнее автоматические газовые установки. Такая в прошлом году появилась в пригороде Гомеля — Костюковке. В 2017-м запустим 8 фактически новых котельных. Но иногда модернизировать нельзя. Например, в Хойниках есть объект 1970-х годов, который устарел и морально, и физически. Вместо него в 2018-м запланировано строительство новой котельной.

Капремонты: нужна новая система

Ахиллесова пята нашего ЖКХ — капремонты. Надо ремонтировать 3 миллиона квадратных метров в год, получается осилить чуть более 2 млн. Даже то, что перечень работ, выполняемых при капитальном ремонте, сократили до минимума, ускориться не помогло. И ясно почему. В бюджете лишних денег нет. А тариф на капремонт для собственника или нанимателя нынче составляет 8,8 копейки с одного квадратного метра.

Если предположить, что себестоимость качественного капремонта составляет минимум 200 долларов в эквиваленте с квадратного метра, то вот и считайте.

Когда собственник, допустим, 50-метровой квартиры сможет накопить денег на обновление сетей и конструкций дома? Его ежемесячный накопительный платеж — 4,4 рубля, в год это 52,8 рубля, за 50 лет — 2.640. А надо 20 тысяч! Собрать нереально. Или тариф надо повышать, или изобретать систему кредитования и поддержки. А лучше и то и другое сразу.

К тому же можно ли назвать полноценным нынешний капитальный ремонт без замены деревянных оконных блоков на стеклопакеты, без тепловой модернизации, тем более в свете перехода на полновесные тарифы на тепловую энергию?

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СБ известны факты, когда граждане судятся с ЖКХ, возмущаясь: почему соседям еще несколько лет назад дома одевали в шубы при капремонте, а им отказывают? Что делать? Иного выхода нет, как привлекать деньги собственников. Ведь мы уникальная страна — 96% жилья в частной собственности. Возможно, тут необходимо создать систему льготного кредитования, наподобие той, что используется при строительстве нового жилья. По принципу: решили люди утеплить дом — получите из бюджета помощь в виде кредитов по пониженным ставкам. Ну и, конечно, серьезное внимание предстоит уделить качеству работ. Письма в редакцию свидетельствуют: обижают людей, не учитывают их интересы, не общаются и выполняют свои обязанности ремонтные бригады порой спустя рукава.

Сбор мусора: бег на месте

Пройдет совсем немного времени — и в Минске не останется места для организации новых свалок. Или убьем ими природу и ландшафты вокруг. Все это понимают: мол, да-да, срочно надо внедрять раздельный сбор мусора в многоэтажных домах. И никто не смог оспорить факт, что в СССР 99% стеклотары собиралось и использовалось повторно, потому что были введены стимулирующие высокие цены на пустые бутылки. Вместо того чтобы внедрить залоговые цены лет 10 назад на все, что мы хотим извлечь из бытовых контейнеров (стекло, пластик, жесть, бытовая техника, мобильные телефоны), Минжилкомхоз потратил немалые деньги на разработку концепции введения залоговой цены. Сейчас изучают опыт Литвы. А по сути, ну что тут долго изучать?

В советские времена магазины, торговавшие напитками в стеклянной таре, тут же ее и принимали. Супермаркеты бытовой техники не погибнут, если возьмутся забирать за деньги старые холодильники и телевизоры. Что касается производителей напитков, то им, конечно, страсть как не хочется возиться с бэушной тарой, новую купить куда проще и интереснее. Тем более что все равно за нее платит покупатель. Но почему-то вот, не дожидаясь воплощения концепции и создания инфраструктуры, Рогачевский молочный комбинат начал выпускать молоко в стеклянной бутылке и просчитал, что возможно и выгодно сделать эту самую экологичную тару многооборотной. Она промаркирована и служить может до тех пор, пока не разобьется. Почему бы не начать с этого? Пусть каждый производитель напитков в таре не просто перечислит деньги государственному оператору вторичных ресурсов и откупится. А тот, в свою очередь, не потратит их на покупку очередных контейнеров, мусоровозов и сортировочных линий, которые к раздельному сбору отходов имеют опосредованное отношение. Взяли бы и организовали сбор хотя бы той тары, в которой развезли напитки по магазинам. Иначе ведь не сдвинемся с мертвой точки! И мусором зарастем, пока будем заседать, совещаться, концепции придумывать и зарубежный опыт осваивать.

Служба 115: есть контакт?

Реформа системы ЖКХ началась в 2015 году с проведения эксперимента в Минске. Здесь были разделены функции заказчика и подрядчика, оптимизирована численность работников, создан единый расчетно-справочный центр, городская аварийная служба стала работать круглосуточно. Кроме того, население получило единую диспетчерскую телефонную службу 115 и другие современные круглосуточные каналы передачи информации, приема и регистрации заявок на услуги, а также мониторинга и проверки выполнения работ. Поначалу нареканий от жильцов, конечно, хватало, но позже ситуация нормализовалась, и теперь опыт Минска перенимают в других городах и районах страны.

Появление контакт-центра ЖКХ, или, как ее называют, службы 115, в Минске стало точкой отсчета новых отношений между потребителями жилищно-коммунальных услуг и организациями. После сообщения об аварийной ситуации или подачи заявки на платную услугу сигнал в режиме онлайн направляется для исполнения. При этом у организаций, оказывающих ЖКУ, нет возможности для манипуляций с претензиями, ведь выполнение заявок граждан можно также отследить. Благодаря недавнему появлению чат-бота — интернет-сервиса. По словам директора КУП Центр информационных технологий Мингорисполкома Олега Седельника, в этом году удалось уменьшить среднюю продолжительность разговора заявителей с операторами контакт-центра и снизить процент пропущенных вызовов с 11% до примерно 4%.

Хорошие отзывы у потребителей и о портале Мой горад 115.бел. Он в свое время был создан для отправки запросов повседневного характера, касающихся услуг ЖКХ и городского хозяйства, с привязкой данных к карте столицы. За менее чем два года существования портала через него прошли более 96.000 заявок от почти 50.000 минчан, решено более 86.000 проблемных вопросов. С нерадивыми организациями, предоставляющими ложные сведения о выполненных работах, обходятся сурово: в 2016 году были уволены 6 работников. Иначе нельзя: любое нарушение исполнительской дисциплины дискредитирует всю систему ЖКХ. Кстати, планируется, что портал Мой горад 115.бел в обозримой перспективе сможет охватить все города Беларуси с населением свыше 100.000 человек. Если, конечно, местные власти проявят в этом заинтересованность. Нынче он обслуживает только нужды Минска и Витебска.

В городе на Двине в сентябре после тестирования вышла на штатный режим и работа единой диспетчерской службы ЖКХ с коротким номером 115, аналог минской. Принятые заявки (а их ежесуточно поступает более 500) перенаправляются для исполнения в одно из 12 ЖЭУ. Единая диспетчерская служба ЖКХ 115 появилась и в Борисове.