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10:02 (мск), источник: Publika.md

В Молдове действуют всего два пункта сбора электронных отходов

Современные технологии давно не роскошь, а повседневная необходимость. Однако каждый бытовой прибор, выброшенный после выхода из строя, становится серьезной угрозой здоровью и окружающей среде.

В Молдове действуют всего два пункта сбора электронных отходов. Оба создала частная компания.

«Сейчас установленные нами контейнеры заполняются гораздо быстрее, чем в 2013 году. Основной объем поступает от госучреждений и юридических лиц. И все же работу по информированию еще вести надо», — сказал директор агентства Юлиан Гамуряк.

Вышедшую из строя и морально устаревшую технику вывозят на фабрику в Румынии, где ее перерабатывают в сырье.

Министерство окружающей среды называет наиболее опасными отходами люминесцентные лампы, содержащие ртуть.

Закон об отходах вступит в силу в декабре.

«Каждый бытовой и электронный прибор содержит химические вещества. Производитель будет обязан собирать отходы от изделий, который ранее выставил на продажу», — сказала глава управления по предупреждению загрязнения Светлана Болокан.

Между тем граждане выбрасывают вышедшие из строя бытовые и электронные приборы на свалку.

«Выбросили на свалку. Хотя вообще-то их надо собирать, потому что они содержат опасные газы и ртуть».

«Выбрасываем. А что с ними делать. Если поломался телевизор, покупаем другой».

Начиная с 2015 года, в Кишиневе собрали более 24 тонн электронных и бытовых отходов.

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