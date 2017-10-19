В Молдове действуют всего два пункта сбора электронных отходов. Оба создала частная компания. «Сейчас установленные нами контейнеры заполняются гораздо быстрее, чем в 2013 году. Основной объем поступает от госучреждений и юридических лиц. И все же работу по информированию еще вести надо», — сказал директор агентства Юлиан Гамуряк.

Министерство окружающей среды называет наиболее опасными отходами люминесцентные лампы, содержащие ртуть.



Закон об отходах вступит в силу в декабре.



«Каждый бытовой и электронный прибор содержит химические вещества. Производитель будет обязан собирать отходы от изделий, который ранее выставил на продажу», — сказала глава управления по предупреждению загрязнения Светлана Болокан.



Между тем граждане выбрасывают вышедшие из строя бытовые и электронные приборы на свалку.



«Выбросили на свалку. Хотя вообще-то их надо собирать, потому что они содержат опасные газы и ртуть».



«Выбрасываем. А что с ними делать. Если поломался телевизор, покупаем другой».



Начиная с 2015 года, в Кишиневе собрали более 24 тонн электронных и бытовых отходов.