Руководитель «Некрополя» уволен, в отношении него возбуждено уголовное дело

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края, он без согласия Управления муниципальной собственности г. Владивостока, заключил договор с другой компанией на оказание услуг для МУПВ «Некрополь» по захоронению неизвестных или невостребованных родственниками трупов. Эта же компания предоставляла предприятию автотранспортные средства (специализированную технику) на правах аренды на основании договоров. При этом, указанные договоры заключены, минуя конкурсное размещение закупок, с единственным поставщиком в условиях аффилированности. Так, в период заключения указанных договоров директор муниципального предприятия являлся заинтересованным лицом на заключение таких сделок.

Между тем, в соответствии с требованиями Федерального закона № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя унитарного предприятия, не может совершаться унитарным предприятием без согласия собственника имущества унитарного предприятия.

Также согласие управления муниципальной собственности г. Владивостока на совершение таких сделок (по захоронению неизвестных или невостребованных родственниками трупов и аренде автотранспорта), не предоставлялось.

По факту выявленных нарушений прокуратурой внесено представление в администрацию г. Владивостока, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо администрации привлечено к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены, директор «Некрополя» в настоящее время не возглавляет данное муниципальное унитарное предприятие в связи с увольнением.

В ходе надзорных мероприятий также установлены факты фальсификации документов, касающихся оказания ритуальных услуг в отношении якобы невостребованных трупов, с целью получения из бюджета городского округа денежных средств.

Так, при изучении таких документов установлено, что фактически захоронение осуществлялось за счет родственников умерших, заключивших с МУПВ «Некрополь» соответствующие договоры.

Однако по документах таким умершим присваивалась категория «невостребованных», в связи с чем из городского бюджета на их захоронение было выделено свыше 700 тыс. рублей. Учитывая данные обстоятельства, прокурором города в следственный орган направлены материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ.