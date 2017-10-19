Какие дороги отремонтируют в Перми в 2018 году?

«В следующем году мы снова примем участие в федеральном проекте “Безопасные и качественные дороги”. Пермяки сами смогут определить, какие дороги, на их взгляд, надо отремонтировать, — отвечает зам. начальника управления внешнего благоустройства Перми Сергей Красильников. — Для этого нужно до конца октября проголосовать на нашем сайте. На голосование выставили 59 участков дорог краевой столицы. Те объекты, что наберут максимальное число голосов, будем приводить в порядок в первую очередь. Сколько объектов удастся отремонтировать, будет зависеть от объёма средств, который выделит федеральный бюджет».