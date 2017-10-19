Власти региона еще раз уточнили сроки завершения ремонта домов на Ленинском проспекте

Источник: Новый Калининград

«Всего к чемпионату мира по программе капитального ремонта было отремонтировано 22 дома. Это на Карбышева, Солнечном бульваре, где уже все работы завершены, и на Ленинском проспекте. На Ленинском сложнее. Это не просто ремонт блочного дома. Вы сами видите, в какой вид мы привели дома в прошлом году, и примерно в этом же виде они будут отремонтированы в этом году. Очень сложные проектные решения, были у нас проблемы с проектировщиками. Сейчас все эти проблемы решены. К сожалению, вынужден признать, что и мы где-то недоработали, что уходим в октябрь — начало ноября. Истина где-то посередине», — отметил Максим Федосеев.

По его словам, самое главное — это не допустить неудобств жителей ремонтируемых домов. «Конечно, были залития. Особенно на одном доме. Если честно, жаль людей по-человечески. Сначала их залило холодной водой. Потом кто-то пришел, сейчас разбираемся кто, и пустили отопление в дом при неготовой системе. Их еще залило горячей водой. Конечно, мягко говоря, радостного мало. Я спешу всех заверить и прошу обращаться ко мне лично, с кем не будут урегулированы все убытки, все нюансы. Потому что если подрядчик не возьмет расписки со всех, кому он навредил, мы денег по этому дому не заплатим», — уточнил Максим Федосеев.