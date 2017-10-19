Кочнов: Зарплата рядового сотрудника калининградской таможни — от 20 до 50 тысяч рублей

«Зарплата очень разная. Она зависит от стажа, звания, должности и так далее. Все сотрудники проходят конкурс при приёме на работу. Причём комиссия состоит из сторонних лиц, которые не имеют к нашей службе никакого отношения», — отметил Кочнов.

Начальник таможни посетовал, что заработная последние несколько лет у его сотрудников не индексировалась, но, по словам Кочнова, все понимают сложности с бюджетом и готовы «стойко переносить все тяготы службы». Иногородним сотрудникам ведомства предоставляется служебное жильё, а вот субсидии на покупку недвижимости выделяются только по случаю больших праздников.