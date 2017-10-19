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10:14 (мск), источник: Калининград.Ru

Кочнов: Зарплата рядового сотрудника калининградской таможни — от 20 до 50 тысяч рублей

Заработная плата сотрудников рядового и младшего командного состава калининградской таможни составляет от 20 до 50 тысяч рублей. Такие данные привёл начальник службы Александр Кочнов на брифинге в среду, 18 октября.

Источник: Калининград.Ru

«Зарплата очень разная. Она зависит от стажа, звания, должности и так далее. Все сотрудники проходят конкурс при приёме на работу. Причём комиссия состоит из сторонних лиц, которые не имеют к нашей службе никакого отношения», — отметил Кочнов.

Начальник таможни посетовал, что заработная последние несколько лет у его сотрудников не индексировалась, но, по словам Кочнова, все понимают сложности с бюджетом и готовы «стойко переносить все тяготы службы». Иногородним сотрудникам ведомства предоставляется служебное жильё, а вот субсидии на покупку недвижимости выделяются только по случаю больших праздников.

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