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11:15 (мск), источник: Actualitati.md

Тысячи жителей Кишинева останутся без света

Сегодня обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по ниже указанным адресам.

Источник: Actualitati.md

БОТАНИКА

Пэдурий, 22 с 09:30 до 17:00.

БУЮКАНЫ

Барьера Скулень, 38, переулок Барьера Скулень, 7, 20−48, 23, Басарабилор, 37, Кэлэрашь, 78, Милано, 5−19, 58−68, Торино, 1−29, 2−12 с 09:25 до 17:25.

ЦЕНТР

А. Бернардацци, 56−78, 69−97, А. Пушкин, 12A, 4, А. Матеевич, 49, 49/1, 49/2, 56, М. Эминеску, 1, 5, 7, 9, 11A, М. Когэлничану, 44−56, 53, 57−63, 81, Вл. Пыркэлаб, 1−35, 2−32 с 11:00 до 18:00. Друмул Виилор, 30−34, 67−97, Фрумоаса, 43−71, 56−88, Хынчештское шоссе, 53−58, Валя Дическу, 107−119, 144−160, В. Докучаев, 13−31, 26−42 с 09:20 до 18:00. Каприкорн, 1−15, 2−16, 10A, Фечоарей, 1−25, 2−20, 9/1, 5/1, 13A, 17A, 7B, Хынчештское шоссе, 156/2, 156A, 158, 160, М. Лермонтов, 15−19, 31−73, 30−50, 64−102, 1 переулок М. Лермонтов, 23, Рогулень, 1−69, 2−46, Сф. Винерь, 2−72, 3−69, переулок Сф. Винерь, 2, 11, 13, Татарбунар, 2−40, 7−17, Валя Подулуй, 2, Валя Рэдиулуй, 5−41, 12−62, 26/1, 23A, 26A, Зодиак, 1−13, 2−52 с 09:00 до 17:00.

ЧЕКАНЫ

Вадул-луй-Водэ, 17, 17 A, B, F, G, I, J, K, L, P, R, S, T, U, V, Y с 09:20 до 17:30.

РЫШКАНОВКА

Флорилор, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/3A, 4/3B, 6, 6/2, 8/3, Московский проспект, ¾ с 09:00 18:00. Г. Мадан, 48, 48/3 с 09:00 до 12:00. Переулок Студенческий, 16/3 с 13:00 до 17:00.

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