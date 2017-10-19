Тысячи жителей Кишинева останутся без света

А. Бернардацци, 56−78, 69−97, А. Пушкин, 12A, 4, А. Матеевич, 49, 49/1, 49/2, 56, М. Эминеску, 1, 5, 7, 9, 11A, М. Когэлничану, 44−56, 53, 57−63, 81, Вл. Пыркэлаб, 1−35, 2−32 с 11:00 до 18:00. Друмул Виилор, 30−34, 67−97, Фрумоаса, 43−71, 56−88, Хынчештское шоссе, 53−58, Валя Дическу, 107−119, 144−160, В. Докучаев, 13−31, 26−42 с 09:20 до 18:00. Каприкорн, 1−15, 2−16, 10A, Фечоарей, 1−25, 2−20, 9/1, 5/1, 13A, 17A, 7B, Хынчештское шоссе, 156/2, 156A, 158, 160, М. Лермонтов, 15−19, 31−73, 30−50, 64−102, 1 переулок М. Лермонтов, 23, Рогулень, 1−69, 2−46, Сф. Винерь, 2−72, 3−69, переулок Сф. Винерь, 2, 11, 13, Татарбунар, 2−40, 7−17, Валя Подулуй, 2, Валя Рэдиулуй, 5−41, 12−62, 26/1, 23A, 26A, Зодиак, 1−13, 2−52 с 09:00 до 17:00.