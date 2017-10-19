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10:20 (мск), источник: Деловое сообщество

Пассажирские поезда поедут по новой дороге в обход Украины с 10 декабря

Пассажирские поезда поедут по вновь железной дороге Журавка — Миллерово (122,5 км), построенной в обход Украины с 10 декабря.

По данным ресурса «Ростов-Транспорт», с этой даты в АСУ «Экспресс-3» станции, расположенные на новом участке, появятся в графиках пассажирских поездов в качестве технических остановок, полностью переход будет завершен в течение трех дней. Первоначально до них нельзя будет приобрести билеты, однако, как считают в издании, в дальнейшем данное ограничение будет снято. Отметим, что запуск нового участка не повлияет на общие графики поездов.

На новом участке будут следующие станции: Зайцевка и Сергеевка в Воронежской области, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково — в Ростовской области. При этом несколько станций, в том числе Чертково и Кантемировка, останутся без дальнего железнодорожного сообщения. Судьба старого участка после перевода движения на новую ветку неизвестна.

Новую двухпутную электрифицированную железную дорогу длиной 121,6 км между станциями Журавка (Воронежская область) — Миллерово (Ростовская область) начали строить в 2015 г. Вдоль нее появятся семь станций и пять подстанций. Стоимость проекта оценивается в 56 млрд рублей. В настоящее время небольшой участок железной дороги длиной 37 км в этом районе проходит по территории Украины, на нём расположена железнодорожная станция Зориновка. Новая железная дорога пройдет по территории Воронежской и Ростовской областей России на расстоянии от 5 до 25 км от границы с Украиной.

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