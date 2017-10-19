Пассажирские поезда поедут по новой дороге в обход Украины с 10 декабря

По данным ресурса «Ростов-Транспорт», с этой даты в АСУ «Экспресс-3» станции, расположенные на новом участке, появятся в графиках пассажирских поездов в качестве технических остановок, полностью переход будет завершен в течение трех дней. Первоначально до них нельзя будет приобрести билеты, однако, как считают в издании, в дальнейшем данное ограничение будет снято. Отметим, что запуск нового участка не повлияет на общие графики поездов.

На новом участке будут следующие станции: Зайцевка и Сергеевка в Воронежской области, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково — в Ростовской области. При этом несколько станций, в том числе Чертково и Кантемировка, останутся без дальнего железнодорожного сообщения. Судьба старого участка после перевода движения на новую ветку неизвестна.