Почему казахстанский картофель дорожает и уходит в Узбекистан: Названа «справедливая» цена

Источник: Tengrinews

Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил председатель ОЮЛиИП «Союз картофелеводов и овощеводов Казахстана» Кайрат Бисетаев.

В Казахстане в текущем году отмечен существенный рост цен на картофель. Уже к июню "второй хлеб" подорожал в полтора раза.

В середине июля, выступая в правительстве, первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов отметил, что производители реализуют картошку по 49 тенге, а в розницу она стоит 162 тенге.

Также он пояснил, что одна из причин роста цен на картофель объясняется тем, что увеличился его экспорт в Узбекистан.

«Если за весь 2016 год в Узбекистан было экспортировано 52 тысячи тонн картофеля, то за четыре месяца 2017 года было экспортировано 76 тысяч тонн», — сказал Айтуганов в июле.

Нынешней осенью казахстанцы вновь столкнулись с высокими ценами на картофель, несмотря на то, что во время урожая, как правило, они идут вниз.

Как пояснил председатель ОЮЛиИП «Союз картофелеводов и овощеводов Казахстана» Кайрат Бисетаев, в это время Узбекистан продолжал активную закупку картофеля на местном рынке.

«Как правило, в сентябре, когда мы собираем урожай картофеля, у нас резко падает цена на рынке. Картофеля много, и те, кто имеет склады, продают излишки. Кроме того, мелкие крестьяне, у кого нет складов, продают. Получается, перегрев рынка ежегодно происходит. В этом году пришли клиенты из Узбекистана и все излишки, которые были, выкупили. У них была проблема с ранним картофелем. По нашим оперативным данным, где-то порядка 40 тысяч тонн картофеля ушло в Узбекистан, начиная с 20-х чисел августа и по первую декаду октября», — поделился данными Бисетаев.

Сейчас, по его словам, спроса со стороны южного соседа уже нет. В Узбекистане пришло время зимнего урожая. Вместе с тем Бисетаев подчеркивает, что о возникновении дефицита в Казахстане речи не идет. Нынешние цены он считает справедливыми, поэтому отмечает, что и вопрос ограничения экспорта в данной ситуации дискуссионный.

«Цена соответствует себестоимости и тем затратам, которые мы несем. Цена отгрузки со складов выросла примерно в два раза. Сейчас мы продаем по 75−80 тенге. Для нас это справедливая цена с учетом соотношения цен на продукты питания: хлеб, крупы, макароны. Другой вопрос, что до розницы она сильно поднимается, но это уже вопросы к местным исполнительным органам, к системе продаж. Проблем с урожаем у тех, кто занимается промышленным выращиванием картофеля, нет», — говорит картофелевод.

В связи с этим он считает, что в Казахстане должны определить, что такое высокая цена на картофель.

«Мы должны определить такую цену и ориентироваться на нее как на сигнал для ограничения экспорта. На наш взгляд, цена в рознице до 150 тенге вполне справедливая. Но если мы считаем, что цена завышенная, то нужно какие-то административные меры предпринимать. Увеличение площадей под картофель у крестьян может помочь вопросу. Лучше, если мы будем производить больше, а не ограничивать экспорт», — предлагает Бисетаев.

Он сообщил, что на складах членов Союза картофелеводов Казахстана в настоящий момент хранится 500 тысяч тонн картофеля. Этого объема, по его словам, хватит по май включительно.