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11:15 (мск), источник: ТАСС

Омская область может стать пилотным регионом по развитию социального предпринимательства

В регион может быть направлена значительная часть из инвестиционного портфеля Национального фонда социальных инициатив.

ОМСК, 19 октября. /ТАСС/. Омская область может стать пилотным регионом по развитию социального предпринимательства, куда пойдет значительная часть из инвестиционного портфеля Национального фонда социальных инициатив. Об этом в четверг ТАСС сказал руководитель фонда Александр Макаров на форуме Инносиб-2017.

«У нас сегодня сформирован портфель инвестиций, которые мы можем вкладывать в социальные проекты, в размере 5 млрд рублей. Мне кажется, общими усилиями мы можем сделать Омскую область пилотным регионом в отношении социального предпринимательства», — сказал Макаров.

Он отметил, что значительная часть из имеющегося инвестиционного портфеля может пойти в регион, однако не обозначил конкретную сумму. «Мы поняли, что поддержка должна быть адресной. Нам очень важно качество проектов, которые существуют», — пояснил Макаров.

По словам врио губернатора Омской области Александра Буркова, вовлеченные в социальный сектор частные инвесторы эффективно и быстро адаптируются к запросам общества. Благодаря частным предпринимателям регион «ушел от очередности в детские сады», добавил он.

«Мы сегодня имеем новую форму инвестиций — меценатство. Мы вовлекаем частный капитал в поддержку социального предпринимательства <…> Большое количество участников из Москвы (на форуме — прим. ТАСС), которые нам со стороны дают оценку, что Омская область в плане создания социального предпринимательства и поддержки его на первом месте», — сказал Бурков журналистам.

Форум «Инносиб» проводится в Омске в седьмой раз — за шесть лет в мероприятии приняли участие более 4,7 тыс. человек из 38 регионов РФ и 18 стран.

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