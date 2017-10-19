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10:19 (мск), источник: dostup1.ru

В 2018 году на строительство школ в Челябинской области направят более 2,5 млрд рублей

Новое школьное место для одного ученика обходится областной казне в 170 тыс. рублей.

К 2025 году в Челябинской области будет создано 16,6 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях — на эти цели только в 2018 году планируется направить более 2,5 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Вопрос о строительстве школ в Челябинской области рассматривался на сентябрьском заседании комитета Заксобрания по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Как сообщил депутатам министр образования и науки региона Александр Кузнецов, на сегодняшний день в планах министерства — строительство четырех школ, проекты ждут положительного заключения госэкспертизы. Среди них — школа в Курчатовском районе на 1,5 тыс. мест (ввод в 2019 году), школа в Копейске на 1 тыс. мест (ввод в 2020 году), школа в Магнитогорске с аналогичным количеством мест и датой ввода в эксплуатацию. Еще одно учебное заведение построят в деревне Сарафаново (Чебаркульский район) (ввод в 2020 году).

«Мы исходим из того, где у нас высокий процент второй смены. Сейчас уже идут разговоры о строительстве еще одной школы в Парковом, так как новая уже полностью забита и работает полные две смены», — говорит министр.

В 2018 году планируется открыть школу на 825 учащихся с теплым переходом, бассейном и гаражом в Магнитогорске и школу на 500 мест в поселке Есаульский (Сосновский район).

Чиновник также напомнил, что из федерального бюджета предварительно одобрена субсидия на 2018 год — 2,4 млн рублей — для строительства школы в челябинском микрорайоне Ньютон.

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