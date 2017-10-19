Сотрудники МЧС изъяли более 2 тысяч обогревателей без сертификатов

Источник: Sputnik

Рейд проводился для того, чтобы предупредить отравления узбекистанцев угарным газом.

«С наступлением осеннее-зимнего периода население активно использует различные обогревательные устройства. При этом, использование несертифицированных печей может привести к печальным исходам», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.