Сотрудники МЧС изъяли более 2 тысяч обогревателей без сертификатов
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Сотрудники МЧС во время рейда изъяли из торгового оборота более двух тысяч обогревателей без сертификатов.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Сотрудники МЧС во время рейда изъяли из торгового оборота более двух тысяч обогревателей без сертификатов.
Рейд проводился для того, чтобы предупредить отравления узбекистанцев угарным газом.
«С наступлением
Также спасатели на продуктовых и дехканских рынках, в местах общественного питания и в лечебных и учебных заведениях провели свыше 16 тысяч