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11:10 (мск), источник: Sputnik

Сотрудники МЧС изъяли более 2 тысяч обогревателей без сертификатов

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Сотрудники МЧС во время рейда изъяли из торгового оборота более двух тысяч обогревателей без сертификатов.

Источник: Sputnik

Рейд проводился для того, чтобы предупредить отравления узбекистанцев угарным газом.

«С наступлением осеннее-зимнего периода население активно использует различные обогревательные устройства. При этом, использование несертифицированных печей может привести к печальным исходам», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Также спасатели на продуктовых и дехканских рынках, в местах общественного питания и в лечебных и учебных заведениях провели свыше 16 тысяч санитарно-просветительских мероприятий.

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