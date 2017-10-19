Улица Тихоокеанская в Хабаровске станет шестиполосной
Реконструкция начнётся в 2018 году.
Реконструкция начнётся в 2018 году.
В дальневосточной столице городские власти планируют в 2018 году приступить к реконструкции улицы Тихоокеанской. По проекту магистраль станет шестиполосной, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
«Проект уже готов. Если будет нормальное финансирование, то в следующем году мы планируем выходить на Тихоокеанскую. Там будут проводиться такие же работы, как на улице Краснореченской. От перекрёстка
В рамках реконструкции на Тихоокеанской появится два пешеходных перехода: надземный и подземный. Один в районе Тихоокеанского государственного университета, другой возле Хабаровского университета экономики и права.
Работы начнутся после завершения реконструкции улицы Краснореченской. Агентство писало, что в следующем году дорожники займутся участком от Богачёва до Прогрессивной, установят три наземных пешеходных перехода. Также городские власти планируют построить новую дорогу на улицах Репина и Фурманова, чтобы разгрузить улицы Суворова и Краснореченскую.
О реконструкции Тихоокеанской городские власти задумывались давно. В начале этого года мэр Хабаровска Александр Соколов заявлял о том, что дорожники займутся этой магистралью после завершения всех работ на Краснореченской. В планах городских властей — строительство развязки в районе улиц Большой, Шелеста, Воронежской.