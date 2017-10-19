Улица Тихоокеанская в Хабаровске станет шестиполосной

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице городские власти планируют в 2018 году приступить к реконструкции улицы Тихоокеанской. По проекту магистраль станет шестиполосной, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Проект уже готов. Если будет нормальное финансирование, то в следующем году мы планируем выходить на Тихоокеанскую. Там будут проводиться такие же работы, как на улице Краснореченской. От перекрёстка Шелеста-Тихоокеанская реконструкция пойдёт почти до Трёхгорной», — рассказал корреспонденту агентства заведующий сектором по организации и управлению дорожным движением управления дорог и внешнего благоустройства городской администрации Дмитрий Липатников.

В рамках реконструкции на Тихоокеанской появится два пешеходных перехода: надземный и подземный. Один в районе Тихоокеанского государственного университета, другой возле Хабаровского университета экономики и права.

Работы начнутся после завершения реконструкции улицы Краснореченской. Агентство писало, что в следующем году дорожники займутся участком от Богачёва до Прогрессивной, установят три наземных пешеходных перехода. Также городские власти планируют построить новую дорогу на улицах Репина и Фурманова, чтобы разгрузить улицы Суворова и Краснореченскую.