Уровень безработицы в Челябинской области достигнет десятилетнего минимума к осени 2018 года

Такой прогноза дал начальник главного управления по труду и занятости населения Владислав Смирнов на областном заседании с главами под председательством губернатора Бориса Дубровского.

«В Челябинской области сложился тренд на снижение уровня безработицы и по прогнозам он сохранится в 2018 году, — доложил Владислав Смирнов. — И, вероятнее всего, осенью 2018 года мы получим наименьший уровень безработицы за последние 10 лет».

По состоянию на первое октября 2017 года уровень официально зарегистрированной безработицы в области составляет 1,37%. В Уральском федеральном округе безработица ниже — 1%. Общая безработица равна 6,6% (снижение на 0,3%). В целом по России — 5%.

Сокращается и напряженность на тынке труда. На сегодня она равна 1,2.

Впервые в тройку лидеров с наименьшим уровнем безработицы ворвались Челябинск и Копейск. Ранее эти позиции традиционно занимали только закрытые территориальные образования региона. Наибольший уровень безработицы отмечается в Верхнем Уфалее, Нязепетровске и Катав-Ивановске.