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15:37 (мск), источник: Деловое сообщество

Проект реконструкции улицы Станиславского в Ростове пройдёт повторную экспертизу

Проект реконструкции улицы Станиславского в центре Ростова-на-Дону пройдёт повторную экспертизу. Об этом сообщают донские СМИ со ссылкой на слова директора МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры» Дмитрия Свиридова.

«Прохождение второй экспертизы связано с новым объёмом работ. Там расположены колоссальные коммуникации», — сообщил он.

Как отметил при этом директор департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации Ростова Сергей Лиманов, после начала проведения работ на объекте выяснилось, что имеются сложности, связанные в том числе и с археологией. Из-за этого, по его словам, стоимость работ вырастет с определенных ранее 860 млн рублей.

Средства на археологические мероприятия выделялись в начале текущего года в размере 56,7 млн рублей.

Реконструкция улицы Станиславского началась в январе текущего года, работы проводит ОАО «ДРСУ». На улице впервые появится ливнёвка, также будет отремонтирована проезжая часть и трамвайные пути. Ранее планировалось, что улицу замостят разноцветной плиткой, но от этой идеи отказались — она будет серого цвета. Все коммуникации (кроме контактной сети) уйдут под землю, однако, под трамвайным полотном их не будет.

Параллельно с ремонтом ведутся археологические раскопки на месте «Ростовского городища» и «Темерницкого городища» — поселения меотов первых веков нашей эры. Завершить работы планировалось до 25 мая 2018 года.

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