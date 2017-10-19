Проект реконструкции улицы Станиславского в Ростове пройдёт повторную экспертизу

«Прохождение второй экспертизы связано с новым объёмом работ. Там расположены колоссальные коммуникации», — сообщил он.

Как отметил при этом директор департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации Ростова Сергей Лиманов, после начала проведения работ на объекте выяснилось, что имеются сложности, связанные в том числе и с археологией. Из-за этого, по его словам, стоимость работ вырастет с определенных ранее 860 млн рублей.

Средства на археологические мероприятия выделялись в начале текущего года в размере 56,7 млн рублей.

Реконструкция улицы Станиславского началась в январе текущего года, работы проводит ОАО «ДРСУ». На улице впервые появится ливнёвка, также будет отремонтирована проезжая часть и трамвайные пути. Ранее планировалось, что улицу замостят разноцветной плиткой, но от этой идеи отказались — она будет серого цвета. Все коммуникации (кроме контактной сети) уйдут под землю, однако, под трамвайным полотном их не будет.