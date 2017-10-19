В минстрое региона рассказали о перспективах «реновации по-калининградски»

«Если мое мнение спросить, то это хороший повод, все это гипотетически, понимаю, что это никогда не произойдет, это хороший повод собрать людей и спросить: что вам больше нужно, сделать реновацию по-калининградски или построить 10 школ, 5 детских садов, дороги все отремонтировать. Я всеми руками “за”, чтобы заменить все “хрущевки” и дома, которые не несут никакого историко-художественного подтекста. Заменить их на новые комфортные дома не самого эконом-класса. Есть же еще экономика. Одно дело Москва, где мы понимаем стоимость земли и одного квадратного метра. Другое дело у нас. Если была бы экономическая целесообразность расселять “хрущевки”, уже были бы бизнесмены, которые это делали. Если это делать за бюджетный счет, то смотри пункт один. Я уже об этом говорил», — отметил Максим Федосеев.