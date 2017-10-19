Краевые депутаты приняли корректировку бюджета
Доходы регионального бюджета составят 206,9 млрд рублей, расходы — 221,8 млрд рублей, дефицит казны будет равен 14,9 млрд рублей.
Доходы регионального бюджета составят 206,9 млрд рублей, расходы — 221,8 млрд рублей, дефицит казны будет равен 14,9 млрд рублей.
На очередной сессии Законодательного Собрания края депутаты приняли корректировку краевого бюджета на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов.
По словам и.о. министра финансов региона Владимира Бахаря, основные расходы региональной казны пойдут на подготовку к проведению Студенческих игр 2019 года в Красноярске, на борьбу с сибирским шелкопрядом — порядка 550 млн рублей, на финансовую поддержку муниципальных образований, а также на резервирование земельных участков в рамках строительства улицы Волочаевская, на жилье для бюджетников, льготные лекарства, учебники, жилье для
«Мы не сомневаемся, что запланированные доходы до конца года будут исполнены. Представленная корректировка позволит нам решить дополнительные задачи и те проблемные вопросы, которые существуют, до конца текущего года», — отметил Владимир Бахарь.
В ходе обсуждения председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Юрий Данильченко попросил докладчика обратить особое внимание на поддержку здравоохранения. «Кредиторская задолженность по здравоохранению составляет около 800 млн рублей, а просроченная 278. Мы все это протокольно зафиксировали, но оставлять здравоохранения без определенной высокотехнологичной помощи, без расходников, конечно, не правильно. Обратите внимание, я думаю, что при дальнейшем рассмотрении бюджета эти вещи надо рассмотреть», — высказался депутат.
Депутат Алексей Протопопов продолжил мнение коллеги, а также сообщил, что Счетная палата России зафиксировала снижение инвестиций в здравоохранение с 2,7% в 2006 году до 1,2% в 2016. Это повлияло на износ основных фондов, который на сегодня превысил 55%.
«К сожалению, все это привело к тому, что доля оборотных средств снижается, и мы практически не можем обновлять парк высокотехнологичного оборудования. Думаю, что те проблемы, которые были замечены на федеральном уровне, имеют зеркальное отражение в нашем крае. Как минимум с двумя вопросами мы должны разобраться.
На этом обсуждение вопроса закончилось. Депутаты единогласно поддержали законопроект о корректировке краевого бюджета в первом и втором чтениях.